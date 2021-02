Tłusty Czwartek tuż, tuż... Rozdajemy pączki!

Żyć jak pączek w maśle, mieć bogate wnętrze, być pokusą, której nie można się oprzeć. Raz w roku niech będzie na bogato i do syta. Z okazji Tłustego Czwartku mamy pączki! 20 lat ma portEl, więc 20 słodkich paczuszek trafi do naszych Czytelników. Pączki upiekła dla nas Ciastkarnia „U Wołka”.

Najlepsze pączki w mieście robi elbląska Ciastkarnia „U Wołka”. W Tłusty Czwartek, który w tym roku przypada 11 lutego, zaprasza wszystkich mieszkańców do swoich ciastkarni po słodką rozpustę: pączki, pączuszki, faworki. Wszystkie przygotowywane są tylko z naturalnych składników. W pączkach znajdziecie nadzienie różane i wieloowocowe. Zamówienia można składać pod numerem telefonu 55 234- 30-52

A dla naszych Czytelników mamy 20 słodkich paczuszek z okazji 20-lecia portEl.pl, oczywiście przygotowanych przez Ciastkarnię „U Wołka”.

Napisz, która ciastkarnia w Elblągu jest najstarsza i za co kochasz pączki: konkurs@portel.pl Najfajniejsze odpowiedzi nagrodzimy najlepszymi pączkami. Na odpowiedzi czekamy do 10 lutego do godz. 15.

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.



Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl

