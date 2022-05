„To jak wygląda Elbląg, to zasługa nas wszystkich”

W czwartek w Ratuszu Staromiejskim odbyła się uroczysta nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Elblągu z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego. Obchody miały się odbyć dwa lata temu, ale w ich wcześniejszej organizacji przeszkodziła pandemia koronawirusa. Zobacz zdjęcia.

Na uroczystą sesję zostali zaproszeni radni wszystkich kadencji samorządu terytorialnego od 1990 roku oraz przedstawiciele instytucji, którzy przyczynili się do rozwoju samorządu.

- To jak wygląda obecnie nasze miasto, jak się w nim żyje, to zasługa nas wszystkich. To efekt naszej wspólnej ponad 30-letniej pracy. Akurat mam ten zaszczyt i przyjemność, że z elbląskim samorządem związany jestem prawie od początku jego powstania. Z dumą mogę więc stwierdzić, że bardzo dobrze wykorzystaliśmy szansę, jaką dała nam ustawa o samorządzie gminnym, która umożliwiła nam decydowanie o naszej małej ojczyźnie. W okresie tych ośmiu kadencji jawiły się nam różne wyzwania i problemy. Nie brakowało sukcesów, ale również trudnych decyzji – mówił Witold Wróblewski, obecny prezydent Elbląga, podkreślając skuteczność elbląskiego samorządu w pozyskiwaniu środków unijnych. - Pozyskaliśmy około 930 mln złotych na szereg inwestycji, które warte były w sumie 1,5 miliarda złotych. Na nową perspektywę unijną przygotowaliśmy kolejne ważne projekty na kolejne 1,5 miliarda.

- Jedną z niewątpliwie istotnych dla naszego miasta uchwał podjętych przez ówczesną Radę Miejską była podjęta 29 października 1992 r. uchwała w sprawie powołania Komunalnego Portu Morskiego w Elblągu. Ważnym aspektem działalności pierwszego samorządu elbląskiego była działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez znoszenie barier architektonicznych. Wyjątkowym momentem w działalności samorządu jest nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Elbląga. Pierwsze takie odznaczenie w Elblągu zostało nadane generałowi brygady Bolesławowi Nieczui-Ostrowskiemu. Obecnie Elbląg może się poszczycić 17 Honorowymi Obywatelami Miasta – wymieniał Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu. - olejne kadencje i kolejne lata działalności samorządowej to stała praca na rzecz rozwoju Elbląga. Przez te 32 lata nie ustrzegliśmy się porażek i błędów, ale dzięki nim stale możemy się rozwijać i poprawiać jakość naszego działania.

- Mimo kryzysu pandemicznego, mimo wojny udało się dzięki współpracy z Państwem, dzięki dobrym decyzjom rządowym spowodować, że samorządy odnoszą rekordowe wyniki finansowe. Elbląg ma rekordowe 174 mln złotych wpływy z PIT, 77 mln złotych nadwyżki budżetowej. To jak Elbląg dzisiaj wygląda, co widzieliśmy na filmie, to zasługa nas wszystkich - decyzji wszystkich prezydentów, naczelników, dyrektorów departamentów, pracowników samorządowych i mieszkańców – podkreślał Piotr Opaczewski, wicewojewoda warmińsko-mazurski, do niedawna elbląski radny.

Co mówią obecni i byli samorządowcy?

Od władz miasta byli i obecni samorządowcy otrzymali pamiątkowe medale. Co mówią o swojej pracy w samorządzie?

Pamiątkowe medale przyznane byłym i obecnym radnym (fot. Anna Dembińska)

- Mam już 28 lat w samorządzie, w tym 26 lat w Radzie i półtora roku jako wiceprezydent, więc mam perspektywę. Samorząd rozwinął się dzięki zasługom bardzo wielu ludzi – samorządowców i mieszkańców - mówi Marek Pruszak, obecny radny PiS. - Ale też trzeba wspomnieć datę wyjątkową, czyli 14 kwietnia 2013 roku, gdy odbyło się referendum. To też jest historia tego samorządu, kiedy to mieszkańcy w pewnym momencie powiedzieli „nie” i zmienili władzę. Wtedy w tej krótkiej kadencji udało się śp. prezydentowi Wilkowi zrobić dużo – uporządkował kwestie dwóch głównych dróg w mieście, rozpoczął budowę CRW Dolinka, wprowadziliśmy Kartę Dużej Rodziny jako jeden z pierwszych samorządów – dodaje radny. - W mieście widać inwestycje, ale one mogą być tylko dzięki dobrej współpracy i z rządem i z samorządem województwa, który dysponuje środkami unijnymi. Mieszkańcy mogą mieć różne zastrzeżenia, że radni nic nie robią, że są bezradni, ale ktoś musi podejmować uchwały. W wielu kwestiach potrafimy się porozumieć, dostrzegamy pewne błędy i pomyłki i trochę brakuje tej demokracji na sesjach, gdzie radni mogli się swobodnie wypowiadać i dyskutować, a nie tylko na komisjach – stwierdził.

- Po poprzednikach otrzymaliśmy miasto w opłakanej sytuacji. Oni byli przekonani, że my porządzimy góra pół roku i ze względu na te finansowe kłopoty samorządu będą kolejne wybory. Stanęliśmy na głowie, by to zmienić, ale jeszcze przez dwa lata po objęciu władzy przez nowy zarząd miasta, który wówczas był kolegialny, komornik zajął nam wszystkie konta tuż przed Bożym Narodzeniem. I było zagrożenie, że np. nauczycielom nie będzie można wypłacić wynagrodzeń. Jakoś się udało to załatwić wówczas – wspomina dzisiaj Witold Gintowt- Dziewałtowski, prezydent Elbląga w latach 1994-1998, parlamentarzysta kilku kadencji i jak sam o o sobie mówi – entuzjasta samorządności. Był twórcą w Sejmie prawa samorządowego i kodeksu wyborczego. - Pamiętam, że za moich czasów był w Warszawie czarny marsz samorządowców przeciwko pomysłom ograniczania kompetencji samorządu terytorialnego. Bez względu na to, czy byli wybrani z poparciem lewicy czy prawicy, stawali razem przeciwko takim pomysłom. Warto o tym przypominać. Prawo i Sprawiedliwość nie wierzy w to, że samorządy mogą w lepszy sposób zaspokajać potrzeby społeczności lokalnej i stara się na wszystkie sposoby ograniczać i kompetencje i finansowanie – dodał.

Sala imienia Henryka Słoniny

Tuż po zakończeniu sesji uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową przy wejściu na salę koncertową Ratusza Staromiejskiego, której od dzisiaj patronuje Henryk Słonina, prezydent Elbląga w latach 1998-2010 i wiceprezydent w latach 1982-90 i 1994-98.

- Zawdzięczamy mu nowoczesny wygląd naszego miasta, nowe instytucje i ważne obiekty. To wielkie dzieło, które zostawił dla kolejnych pokoleń. Był niezwykle pracowity, wymagał wiele o siebie i współpracowników, dbając o dobro miasta i mieszkańców – mówił Witold Wróblewski, uzasadniając swoją decyzję o nadaniu imienia Henryka Słoniny sali koncertowej.

Podczas sesji zaprezentowano też nowy film promocyjny Elbląga. Prezentujemy go poniżej