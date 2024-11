Setki elblążan i gości wzięły udział w uroczystościach 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak co roku przemaszerowali spod katedry pod Pomnik Twórców Niepodległości, gdzie odbyła się oficjalna część obchodów. Wkrótce więcej zdjęć.

- Jesteśmy tu przede wszystkim po to, by edukować nasze dzieci, a także po to, by świętować, oddać cześć. Jesteśmy pierwszy raz na tych oficjalnych obchodach święta, ale będziemy od teraz uczestniczyć cyklicznie – mówią Tomasz i Paulina, którzy przyszli na uroczystości z córką Oliwką.

Pani Kazimiera na obchody święta niepodległości przyjechała na rowerze. - Co roku biorę udział podoba mi się, jestem patriotką – mówi. - Lubię wojsko, mój syn jest w wojsku, gra w orkiestrze w Siedlcach.

- Wypada tu być. Musimy świętować odzyskanie niepodległości, bo nigdy nie wiadomo, jak to może być. Cieszmy się z tego, co mamy – mówi. - Co roku bierzemy udział z całą rodziną. Tym razem mniejsze dziecko zostało z mężem w domu, bo się rozchorowało, ale widzi Pan, reszta naszej ekipy jest, bo trzeba – śmieje się pani Anna, którą spotkaliśmy przed niepodległościowym przemarszem.

W oficjalnych uroczystościach 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wzięły udział setki elblążan i zaproszeni goście. Po mszy w Katedrze św. Mikołaja przeszli przez starówkę pod Pomnik Twórców Niepodległości, gdzie odegrano hymn narodowy, swoje przemówienia wygłosili organizatorzy obchodów i zaproszeni goście.

- 106. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę to nasze wspólne święto. Wszystkich Polek i Polaków. Dla nas 11 listopada jest dniem radości, dniem dumy i chwały. Dniem, w którym ze wzruszeniem wspominamy, że po 123 latach nasze państwo wróciło na mapy świata – mówił prezydent Elbląga Michał Missan. - Ale język ojczysty, polska kultura, nasze tradycje – mimo że nasz kraj był pod zaborami - nigdy nie zniknęły, bo naród polski nigdy się nie poddał. Nasza historia pełna czarnych kart przypomina nam, że wiele pokoleń bohaterów oddało swoje życie walcząc o te najpiękniejsze wartości: wolność, tożsamość, polskość i polską kulturę. Dlatego dzisiaj świętujemy tak różnorodnie – uroczyście, kulturalnie, na sportowo i rodzinnie. Jest oczywiście czas na chwilę zadumy, ale przede wszystkim tego dnia powinniśmy się radować i uśmiechać o siebie i przypominać sobie, jak cenne jest to, że żyjemy w wolnym i suwerennym kraju. Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze - mówił marszałek Piłsudski. Musimy o tym pamiętać, ale walczyć o nią możemy nie tylko z bronią w ręku w trakcie ewentualnej agresji. Każdego dnia musimy budować silne państwo. Łączyć a nie dzielić społeczeństwo. Pamiętać o przeszłości, ale i patrzeć w przyszłość, by kolejne pokolenia, nasze dzieci i wnuki, mogły obchodzić to święto tak radośnie jak my dzisiaj.

Uroczystości zakończyła salwa honorowa ku czci polskich bohaterów, po której władze miasta, przedstawiciele różnych środowisk politycznych i społecznych oraz mieszkańcy złożyli pod pomnikiem kwiaty.