Trening Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

26 września 2026 r. na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu: JRG 1 ul. Łęczycka 19 i JRG 2 ul. Browarna 33 w godzinach 11 - 14 (nie obowiązują zapisy, wystarczy przyjść w tych godzinach - red.) odbędzie się trening reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, realizowane w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Zamierzenie jest skierowane do mieszkańców województwa podlaskiego i warmińsko – mazurskiego, którego celem jest praktyczne przećwiczenie właściwych reakcji na komunikaty ostrzegawcze, w tym sposoby postępowania w sytuacji, gdy zagrożenie zastanie mieszkańców w domu lub innym budynku, a także podczas przebywania na zewnątrz.

Podczas udziału w treningu, mieszkańcy będą mogli zapoznać informacje w zakresie:

- postępowania po usłyszeniu sygnału alarmowego;

- rozpoznawania sygnałów alarmowych i właściwego reagowania;

- postępowania w przypadku, gdy zagrożenie zastanie ich w domu lub innym budynku;

- właściwego postępowania podczas przebywania na zewnątrz;

- poszukiwania bezpiecznego miejsca oraz korzystania z aplikacji „Gdzie się ukryć”;

- zasad „Trzech kroków do bezpieczeństwa”;

- potrzeby wcześniejszego zapoznania się z „Poradnikiem bezpieczeństwa” oraz ustalenia z rodziną sposobu postępowania w sytuacji zagrożenia.