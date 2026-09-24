Trening Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
26 września 2026 r. na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu: JRG 1 ul. Łęczycka 19 i JRG 2 ul. Browarna 33 w godzinach 11 - 14 (nie obowiązują zapisy, wystarczy przyjść w tych godzinach - red.) odbędzie się trening reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, realizowane w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
Zamierzenie jest skierowane do mieszkańców województwa podlaskiego i warmińsko – mazurskiego, którego celem jest praktyczne przećwiczenie właściwych reakcji na komunikaty ostrzegawcze, w tym sposoby postępowania w sytuacji, gdy zagrożenie zastanie mieszkańców w domu lub innym budynku, a także podczas przebywania na zewnątrz.
Podczas udziału w treningu, mieszkańcy będą mogli zapoznać informacje w zakresie:
- postępowania po usłyszeniu sygnału alarmowego;
- rozpoznawania sygnałów alarmowych i właściwego reagowania;
- postępowania w przypadku, gdy zagrożenie zastanie ich w domu lub innym budynku;
- właściwego postępowania podczas przebywania na zewnątrz;
- poszukiwania bezpiecznego miejsca oraz korzystania z aplikacji „Gdzie się ukryć”;
- zasad „Trzech kroków do bezpieczeństwa”;
- potrzeby wcześniejszego zapoznania się z „Poradnikiem bezpieczeństwa” oraz ustalenia z rodziną sposobu postępowania w sytuacji zagrożenia.