Trzej królowie w Elblągu

6 stycznia to Dzień Objawienia Pańskiego, Święto Epifanii, potocznie nazywane w Polsce Świętem Trzech Króli i zamyka ono w kościele katolickim cykl świąteczny Bożego Narodzenia. Od stuleci nieodmiennie wiąże się z tradycją wystawiania jasełek oraz tzw. widowisk herodowych. Od 2011 roku jest to w Polsce znowu dzień wolny od pracy, podobnie jak i w wielu innych krajach, np. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Szwecji, Finlandii, Austrii czy Szwajcarii.

- To święto pokazuje nam, że świat jest otwarty na każdego i każdy może dochodzić do prawdy. Nie ważne jest, gdzie się urodził i skąd pochodzi, każdy ma prawo dochodzić do prawdy i tę prawdę znaleźć, tak, jak to zrobili mędrcy ze Wschodu, którzy przybyli i odnaleźli Jezusa. Symboliczne dary, które składają, dzisiaj możemy przekształcić na to, co sami możemy dać: nasze talenty, zdolności i na znalezienie czasu dla drugiego człowieka - mówi o. Tomasz Tęgowski, franciszkanin, który już piąty raz wystąpił podczas elbląskiego Orszaku Trzech Króli w roli Baltazra.

Orszak Trzech Króli to dla katolików przede wszystkim duże wydarzenie religijne i, jak podkreślają, okazja do budowania wzajemnej życzliwości między ludźmi.

- Po pierwsze jest to święto religijne, a po drugie tradycja. Mimo tej pogody ludzie przychodzą licznie i chcą się włączać w to wydarzenie. Atmosfera jest radosna, cieszymy się, a tego nam na co dzień przecież brakuje. Przeżywamy coś dobrego wspólnie i z radością - mówi Jan Brzozecki ze Sztabu Elbląskiego Orszaku Trzech Króli, który jest organizatorem wydarzenia.

Tegoroczny Orszak Trzech Króli nawiązywał tematyką do dwóch rocznic. Pierwsza z nich to Rok Jubileuszowy ogłoszony przez papieża Franciszka z okazji 2025-lecia narodzin Chrystusa. Druga to 1000-lecie koronacji pierwszego polskiego króla Bolesława Chrobrego. Orszak zakończył się mszą w katedrze św. Mikołaja. Za jego organizację odpowiada Sztab Elbląskiego Orszaku Trzech Króli, przy współpracy m. in. organizacji i wspólnot religijnych, parafii, służb mundurowych, stowarzyszeń, szkół i przedszkoli.