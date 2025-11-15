Trzy wykłady z profesorem Samem Vakninem

Sam Vaknin to profesor psychologii klinicznej, światowy autorytet w dziedzinie zaburzeń cluster B, zwłaszcza narcyzmu i zawłaszczenia narcystycznego.

- Szanowni Państwo, z przyjemnością zapraszamy na cykl trzech otwartych wykładów online prowadzonych przez prof. Sama Vaknina, które odbędą się w dniach 17–19 listopada 2025 roku w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu. Wszystkie wykłady będą transmitowane na żywo w formie online w języku angielskim. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Miejsce: aula nr 3 w gmachu Uczelni przy ul. Czerniakowskiej 22 - podaje na swojej stronie Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu. Przewidziany jest też czas na pytania słuchaczy.