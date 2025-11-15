Trzy wykłady z profesorem Samem Vakninem
Prof. Sam Vaknin, publicyta, psycholog i pisarz, ekspert od tematyki narcyzmu, w dniach 17-19 listopada poprowadzi trzy wykłady online zorganizowane przez Akademię Nauk Stosowanych oraz z inicjatywy Agaty Naganowskiej-Pogon, studentki profesora specjalizującej się w zagadnieniach psychotraumatologii, zwłaszcza w temacie przemocy narcystycznej. Jest autorką strony Nelumbo kiedy miłość boli, poświęconej toksycznym relacjom oraz zawłaszczeniu narcystycznemu.
Sam Vaknin to profesor psychologii klinicznej, światowy autorytet w dziedzinie zaburzeń cluster B, zwłaszcza narcyzmu i zawłaszczenia narcystycznego.
- Szanowni Państwo, z przyjemnością zapraszamy na cykl trzech otwartych wykładów online prowadzonych przez prof. Sama Vaknina, które odbędą się w dniach 17–19 listopada 2025 roku w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu. Wszystkie wykłady będą transmitowane na żywo w formie online w języku angielskim. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Miejsce: aula nr 3 w gmachu Uczelni przy ul. Czerniakowskiej 22 - podaje na swojej stronie Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu. Przewidziany jest też czas na pytania słuchaczy.
Wykłady będą dotyczyć zaburzeń osobowości oraz przemocy narcystycznej. Zob. stronę Akademii Nauk Stosowanych.
