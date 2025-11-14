Zmieńcie zasady budżetu obywatelskiego! (okiem naczelnego)

UWAGA!

100 bezpłatnych kursów nauki jazdy dla elblążan w szkole X, 300 bezpłatnych wizyt u stomatologa Y, 500 bezpłatnych lekcji języka angielskiego w szkole Z. Takie wnioski na miejscu przedsiębiorców składałbym do elbląskiego budżetu obywatelskiego w kolejnych latach. Bo władze miasta nie widzą problemu w tym, by dopuszczać do głosowania projekty, których wnioskodawcami i jednocześnie beneficjentami są przedsiębiorcy. Czas to zmienić!

W czwartek napisaliśmy o kontrowersjach, jakie budzi projekt, który wygrał głosowanie wśród inicjatyw ogólnomiejskim w budżecie obywatelskim Elbląga na rok 2026. Przypomnijmy, że na zadanie „Terapia neurologopedyczna i logopedyczna dla mieszkańców Elbląga od urodzenia do wieku senioralnego ul. Robotnicza 79”, której koszt oszacowano na 600 tys. zł, zagłosowało 827 mieszkańców Elbląga. A projekt zgłosiła przedsiębiorczyni, która... jest właścicielką kliniki pod podanym wyżej adresem. Zaproponowała objęcie terapią 50 osób. Na 1 uczestnika przypada 40 godzin terapeutycznych, co daje koszt ok 300 zł na godzinę terapeutyczną przy rynkowej stawce... około 150-200 zł.

Z pewnością program pomocy logopedycznej dla mieszkańców Elbląga jest potrzebny, ale dlaczego odbywa się to w ten sposób? Skoro władze miasta i urzędnicy nie widzą problemu, to na miejscu innych przedsiębiorców w przyszłym roku złożyłbym do budżetu obywatelskiego na przykład takie projekty: 100 bezpłatnych kursów nauki jazdy dla elblążan w szkole X, 300 bezpłatnych wizyt u stomatologa Y, 500 bezpłatnych lekcji języka angielskiego w szkole Z. Zadowoleni będą i mieszkańcy (ci, którym uda się skorzystać), zadowoleni przedsiębiorcy. Czy o to chodzi?

Apeluję do władz Elbląga o zmianę zasad zgłaszania wniosków do budżetu obywatelskiego. Niestety, elbląski regulamin BO daje dużą przestrzeń do nadinterpretacji, co odbija się potem na społecznym odbiorze tej potrzebnej przecież inicjatywy.

Przejrzałem regulaminy wielu miast o zbliżonej do Elbląga wielkości. Naprawdę jest na kim się wzorować. Chociażby na Opolu, gdzie każdy zgłaszany projekt musi być realizowany wyłącznie na terenie stanowiącym własność miasta i być ogólnodostępny dla mieszkańców, a z głosowania są wykluczone projekty, które m.in. mają charakter komercyjny. Inne samorządy, jak na przykład Wałbrzych, w regulaminie nie dopuszczają projektów, które naruszają zasadę uczciwej konkurencji (w elbląskim przypadku mamy do czynienia moim zdaniem z tym warunkiem, bo we wniosku podany jest konkretny adres świadczenia usługi). Z kolei w Płocku odrzucane są wnioski... zawierające wskazanie potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. Brzmi znajomo?

W elbląskim regulaminie BO nie ma ujętych praktycznie żadnych wykluczających warunków, dlatego mamy to, co mamy.

Rafał GruchalskiRafał Gruchalski

  • Czyżby na portelu doszło do jakiejś refleksji i skończyła się czołobitność redaktorów wobec władzy samorządowej? Ktoś komuś już zalazł za skórę? Idzie nowe... (chociaż jedna jaskółka jeszcze wiosny nie czyni!)
    Bezproblemowy(2025-11-14)
  • Pogruchac sobie Pan moze i tylko tyle.
  • Autorefleksja ????
  • Trzeci artykuł o tym - portel idzie na całość. Oj władzy się to nie spodoba xD
  • No trochę wstyd ! Ale przedsiębiorczyni ma głowę na karku -:) tylko ktos powinien to powstrzymać z uwagi na zasady budżetu obywatelskiego i zwykłą etykę!
  • Wystarczy wpisać do regulaminu, że z efektu wniosku złożonego do budżetu mogą skorzystać - mieć dostęp, wszyscy mieszkańcy miasta. Nie ileś tam osób, a WSZYSCY (o ile zechcą oczywiście). To wykluczyłoby takie akcje. W przyszłości wykluczyłbym także częściowo papierowe głosowanie - w ten sposób można byłoby głosować wyłącznie na miejscu, w Ratuszu. Reszta elektronicznie. Ale, to pieśń przyszłości.
  • 300 zł na godzinę zamiast 150-200 zł? Zgłosić sprawę do UOKiK i dowalą karę
  • Mam lepszy pomysł, zlikwidować ostatecznie ten fundusz który dzieli nas a będzie święty spokój. Kciuki w dół 321 start !
  • Rafał - super to napisałeś! W samo sedno. Rzeczywiście to co przeszło w zeszłym roku, w tym wróciło w wersji podwojonej. Czyli przyzwolenie sprawia, że zjawisko się rozszerzyło i pod okiem władz wyrosła mała patologia. Pytanie jakie się rodzi to jak to się stało, że taki projekt zyskał ponad 800 głosów. A może lepiej - skąd te 800 PESELi, nazwisk i adresów?
  • Nie zabierajcie możliwości pójścia na terapię osobom które jej potrzebują. I nie porównujcie kursu prawa jazdy do terapii logopedycznej która ratuje też psychikę a co za tym idzie także życie. Dlaczego nie napisano o tym zanim rozpoczęło się głosowanie, tylko teraz jak ktoś was oświecił. Tak dla tego typu projektów dla potrzebujących, logopedia w warunkach niekomercyjnych to tak jak z lekarzem na NFZ. Kto chce wyzdrowieć i tak idzie prywatnie.
  • Ten Elbląski Budżet Obywatelski to widać niezła ustawka i paranoja. Tak samo będzie zaraz z biletami 5-minutowymi, które przez korki będą niezłą okazją do mandatów, bo nie pozwolą nawet na przejechanie jednego przystanku po takiej grunwaldzkiej, Bema itd. Widać, że radni nie korzystają z komunikacji miejskiej. A problem będą mieć niewinni mieszkańcy....
  • Albo 30 metrów chodnika za 250 tyś. Braniewska/Łęczycka...
    Charlie1984(2025-11-14)
