 Tu jest przyszłość! Spotkanie otwarte dla mieszkańców Elbląga i regionu

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Elbląga i okolic na spotkanie otwarte z cyklu "Tu jest przyszłość". To wyjątkowa okazja, aby spotkać się z wybitnymi gośćmi i porozmawiać o ważnych tematach dotyczących naszej wspólnej przyszłości.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 22 maja, o godzinie 17:00 w Bibliotece Elbląskiej przy ul. Św. Ducha.

Gośćmi specjalnymi spotkania będą parlamentarzyści:

• Beata Małecka-Libera, ekspertka od służby zdrowia, podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie. Będzie okazja, aby zadać pytania dotyczące naszego systemu opieki zdrowotnej.

• Maciej Lasek, elblążanin, który badał katastrofę smoleńską, przedstawi swoje spostrzeżenia i odpowiedzi na pytanie, czy rakieta mogła niezauważona dolecieć do Bydgoszczy? To temat, który wzbudza wiele kontrowersji i zasługuje na rzetelną dyskusję.

• Bogdan Klich, były minister obrony, zapewni nas o bezpieczeństwie przy rosyjskiej granicy. Dowiemy się, jak wygląda sytuacja obronna kraju i jakie są zagrożenia. Czy jesteśmy odpowiednio chronieni?

• Krzysztof Brejza, który odważnie stawia czoła pisowskiemu systemowi inwigilacji i bezprawiu. Jego działania wskazują na potrzebę ochrony naszej prywatności i praw obywatelskich.

Spotkanie poprowadzi Jerzy Wcisła, senator z Elbląga, który od lat walczy o sprawy Elbląga i regionu.

— To my tworzymy przyszłość — przypomina senator Wcisła. — Tworzą ją nasze decyzje i udział w kształtowaniu naszego społeczeństwa. Zapraszam Was serdecznie, abyśmy razem mogli dyskutować, wymieniać pomysły i budować lepszą przyszłość dla nas wszystkich.

W spotkaniu z parlamentarzystami w ramach Tu jest przyszłość, udział weźmie również Michał Missan, wiceprezydent Elbląga, który podzieli się swoimi spostrzeżeniami i planami na przyszłość naszego miasta.

— Najbliższe wybory parlamentarne zadecydują również o przyszłości samorządów — mówi wiceprezydent Missan. — Rząd PiS robi wszystko, żeby zniszczyć samorządy. Jeżeli wygrają jesienne wybory, to osiągną ten cel.

Dołącz do nas w poniedziałek, 22 maja, o godzinie 17:00 w Bibliotece Elbląskiej. Nie przegap tej okazji, bo Twoje zdanie ma znaczenie!

