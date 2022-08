Tu kolonia, tam zimowisko (Opowieści z lasu, odc. 337)

Borowiec wielki to jeden z największych nietoperzy spotykanych w naszym kraju. Dziś dwa słowa o nim w Opowieściach z lasu.

O borowcu czytamy m. in. na portalu ekologia.pl.

- Uszy krótkie, szeroko zaokrąglone. Koziołki krótkie, płatowato zakończone. Sierść jest błyszcząca, krótka i przylegająca. Ubarwienie ciała w rdzawobrązowych tonacjach, niekiedy z bledszymi zakończeniami włosów na grzbiecie. Spód nieco jaśniejszy – tak opisuje jego wygląd portal. Podaje też, że nietoperz ma długie, spiczaste, wąskie skrzydła.

Ten gatunek wydaje bardzo wysokie dźwięki, więc usłyszą go jedynie osoby z bardzo wrażliwym słuchem. Najchętniej zamieszkuje liściaste lasy, ale można go też spotkać choćby w miejskim parku czy... na cmentarzu.

Jak czytamy na medianauka.pl, kolonie borowców liczą nawet 100 osobników. Nietoperze odbywają wędrówki na zimowiska na odległość nawet 100 km.

Borowiec wielki poluje późnym wieczorem i przed świtem. Jak czytamy na stronie, zjada duże owady, np. chrabąszcze i ćmy. Swoje ofiary pożera w locie.

Małe borowce rodzą się zwykle w czerwcu, samica rodzi od jednego do trzech młodych. Dodajmy jeszcze, że borowce latają z prędkością do 50 km/h. To nietoperze objęte w Polsce ścisłą ochroną.

Jak przypomina ekologia.pl, nietoperze to "rząd zdolnych do aktywnego lotu ssaków (Mammalia), obejmujący ok. 1200 gatunków występujących na całej kuli ziemskiej" .