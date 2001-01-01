Tu ma powstać nowa szkoła

Prezydent Elbląga zapowiedział właśnie, że do końca bieżącej kadencji, czyli do 2029 roku – chce zbudować nową szkołę przy ul. Wybickiego. A to oznacza, że dotychczasowy kompleks Szkoły Podstawowej nr 9 ma przejść do historii.

Michał Missan ogłosił dzisiaj w mediach społecznościowych, że na wniosek samorządu elbląskiego zostało wszczęte postępowanie „w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie budynku szkolnego na terenie obejmującym działki nr: 30/24, 30/22, 30/25 i część działki 37/4, obręb 3 przy ul. J. Wybickiego 20 w Elblągu. To pierwszy krok, rozpoczynający długą, ale niezbędną procedurę, która pozwoli na budowę nowej szkoły na Osiedlu Zawada – brzmi komunikat władz miasta. - Kompleksowe rozwiązanie gwarantujące nowoczesną edukację mieszkańcom tej dzielnicy oraz bardziej efektywną organizację przestrzeni Szkoły Podstawowej nr 9. Powstanie nowej placówki planowane jest do końca kadencji, w zależności od możliwości pozyskania funduszy na ten cel.

- To jest dopiero początek całej procedury, która potrwa kilka lat. Na pewno szczegółowo będziemy informować mieszkańców o kolejnych krokach w tej sprawie – powiedziała nam Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego Biura Prezydenta Miasta.

W związku z wnioskiem miasta, strony tego administracyjnego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i w formie pisemnej składać wnioski i uwagi do Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1.

Wniosek miasta nie oznacza, że SP nr 9 przestanie funkcjonować. Szkoła ma działać w dotychczasowej formie aż znajdą się środki na budowę w tym miejscu nowej placówki.

O potrzebie modernizacji budynków SP 9 piszemy na portElu od lat. Ostatni artykuł na ten temat opublikowaliśmy pod koniec kwietnia tego roku.