Tu nie będzie wody

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z awaryjnymi pracami prowadzonymi przez Centralny Wodociąg Żuławski na sieci wodociągowej w godzinach nocnych od dn. 19.02.2026r. do 20.02.2026r. w godzinach 22.00-06.00 wystąpią braki dostawy wody dla odbiorców w miejscowościach:

1/ Adamowo, 2/ Adamowo-Osiedle, 3/ Bielnik Drugi, 4/ Batorowo, 5/ Cieplice, 6/ Helenowo, 7/ Janowo, 8/ część Kazimierzowo, 9/ Kępa Rybacka, 10/ Kępiny Wielkie, 11/ część Nowakowo, 12/ Nowe Batorowo, 13/ Nowotki, 14/ Władysławowo, 15/ Elbląg ul.Nizinna 23, 46, 48, 48a,50. Przewidywany czas pracy w godz. 22.00 - 6.00 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu). W wyniku prowadzonych prac może wystąpić tymczasowe pogorszenie parametrów wody. W przypadku wystąpienia takiego zjawiska prosimy informować Pogotowie Techniczne - tel.994. Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.

k-k Pogot.Techn. Robert Danielewicz