UWAGA!

----

Tu nie będzie wody

 Elbląg, Tu nie będzie wody

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z awaryjnymi pracami prowadzonymi przez Centralny Wodociąg Żuławski na sieci wodociągowej w godzinach nocnych od dn. 19.02.2026r. do 20.02.2026r. w godzinach 22.00-06.00 wystąpią braki dostawy wody dla odbiorców w miejscowościach:

1/ Adamowo,

2/ Adamowo-Osiedle,

3/ Bielnik Drugi,

4/ Batorowo,

5/ Cieplice,

6/ Helenowo,

7/ Janowo,

8/ część Kazimierzowo,

9/ Kępa Rybacka,

10/ Kępiny Wielkie,

11/ część Nowakowo,

12/ Nowe Batorowo,

13/ Nowotki,

14/ Władysławowo,

15/ Elbląg ul.Nizinna 23, 46, 48, 48a,50.

Przewidywany czas pracy w godz. 22.00 - 6.00 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu).

 

W wyniku prowadzonych prac może wystąpić tymczasowe pogorszenie parametrów wody.

W przypadku wystąpienia takiego zjawiska prosimy informować Pogotowie Techniczne - tel.994.

Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.

k-k Pogot.Techn. Robert Danielewicz

