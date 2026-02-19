Tu nie będzie wody
EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z awaryjnymi pracami prowadzonymi przez Centralny Wodociąg Żuławski na sieci wodociągowej w godzinach nocnych od dn. 19.02.2026r. do 20.02.2026r. w godzinach 22.00-06.00 wystąpią braki dostawy wody dla odbiorców w miejscowościach:
1/ Adamowo,
2/ Adamowo-Osiedle,
3/ Bielnik Drugi,
4/ Batorowo,
5/ Cieplice,
6/ Helenowo,
7/ Janowo,
8/ część Kazimierzowo,
9/ Kępa Rybacka,
10/ Kępiny Wielkie,
11/ część Nowakowo,
12/ Nowe Batorowo,
13/ Nowotki,
14/ Władysławowo,
15/ Elbląg ul.Nizinna 23, 46, 48, 48a,50.
Przewidywany czas pracy w godz. 22.00 - 6.00 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu).
W wyniku prowadzonych prac może wystąpić tymczasowe pogorszenie parametrów wody.
W przypadku wystąpienia takiego zjawiska prosimy informować Pogotowie Techniczne - tel.994.
Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.