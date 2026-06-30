Tu nie będzie wody
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w związku z planowanymi pracami na sieci w czwartek, 2 lipca pozbawieni wody będą mieszkańcy budynku przy ul. Portowej 5 i 7.
Przewidywany czas pracy w godz. 8-16 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu – w drugim przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem).
W wyniku prowadzonych prac może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody. W przypadku wystąpienia takiego zjawiska prosimy informować Centralną Dyspozytornię - tel. 994. Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.
starszy dyspozytor Witold Skarbek, EPWiK