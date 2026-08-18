Tu nie będzie wody

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej 20 sierpnia mogą wystąpić spadki ciśnienia oraz przerwa w dostawie wody. Utrudnienie będą dotyczyć odbiorców:

- ul. Okulickiego, Kasprzaka, Kalenkiewicza, Podgórnej - ul. Robotniczej nr 248, 250, 252 - ul. Odrodzenia nr 10 Przewidywany czas pracy w godz. 8 - 16 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu – w drugim przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem). W wyniku prowadzonych prac może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody. W przypadku wystąpienia takiego zjawiska prosimy informować Centralną Dyspozytornię - tel.994. Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.

EPWiK