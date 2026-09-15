UWAGA!

Tu nie będzie wody

 Tu nie będzie wody

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej, w dniu 2026-09-18 (piątek) pozbawieni dostawy wody będą Odbiorcy:

Ogólna 1a, b, c, e m

Przewidywany czas prac godz. 800 – 1600 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu – w drugim przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem)

W wyniku prowadzonych prac okresowemu pogorszeniu może ulec jakość dostarczanej wody. W przypadku wystąpienia tego zjawiska prosimy informować Centralną Dyspozytornię EPWiK – tel. 994.

Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.


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