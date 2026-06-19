UWAGA!

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Tutaj nie będzie wody

 Elbląg, Tutaj nie będzie wody

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej dn. 23.06.2026 / wtorek / pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy :

ul. Łęczycka od nr 26 do nr 55

ul. Wschodnia

ul. Portowa nr 1,2,3,4

 

Przewidywany czas pracy w godz. 8.00 - 16.00 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu – w drugim przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem).

W wyniku prowadzonych prac może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody.

W przypadku wystąpienia takiego zjawiska prosimy informować Centralna Dyspozytornia - tel.994.

Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.


A moim zdaniem...

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