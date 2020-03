Tutaj niebawem odpocznie turysta i rowerzysta

W Aniołowie rozpoczęła się budowa nowego miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców oraz turystów. Budynek, który tu powstaje posłuży także za zaplecze rodzimej drużynie piłkarskiej „Pogrom Aniołowo”.

W Aniołowie (gmina Pasłęk), tuż przy rowerowym Szlaku Pocztyliona, rozpoczęła się budowa nowego miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców i turystów. Zostało ono zaprojektowane przy współudziale studentów Katedry Architektury Krajobrazu i Agroturystyki Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego. Budynek, który tu powstanie posłuży także za zaplecze rodzimej drużynie piłkarskiej „Pogrom Aniołowo”, która w pobliżu ma swoje boisko.

- Nawiązujemy tym samym do przedwojennej historii tego terenu. Stała tutaj wówczas wieża widokowa, było też pięć rybnych stawów. Gdy dodamy do tego piękny, pobliski las, to nietrudno zgadnąć, że było to miejsce szczególnie ulubione przez amatorów rekreacji, spacerowiczów, rowerzystów i oczywiście mieszkańców - mówi Halina Cieśla, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo.

Budynek, który powstanie (35 m2) będzie służył również piłkarzom miejscowej drużyny „Pogrom Aniołowo”.

- To wyjątkowa drużyna, łączy ich nie tylko piłka, ale też przyjaźnie. To drużyna sąsiedzka, a na mecze przychodzą całe rodziny i są to naprawdę fajne wydarzenia. Rozpalamy ognisko, są długie rozmowy, to nas integruje. Myślimy też perspektywicznie, bo u nas chętnych do gry nie brakuje. Mamy już niemal trzydziestu piłkarskich juniorów. Budynek podczas meczów będzie służył naszym piłkarzom za szatnię - mówi Halina Cieśla.

Rowerzyści i turyści będą mogli odpocząć na nowym miejscu rekreacji w Aniołowie jeszcze tego lata. Ławki, miejsce na ognisko, stojaki rowerowe, parking oraz piękna kompozycja zieleni przygotowana przez studentów architektury, to właśnie tu zastaną.

- Miejsce będzie nawiązywało architektonicznie do charakteru naszej wioski, dzięki projektowi studentów pięknie skomponuje się z otoczeniem, szczególnie pobliskim lasem. I oczywiście czekają także na wszystkich niezapomniane, anielskie widoki. Serdecznie zapraszamy zachęca Halina Cieśla.

Całość inwestycji będzie kosztowała 79 tys. zł.