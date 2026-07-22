Tymczasowa zmiana w sygnalizacji na Bema

W nocy z 21 na 22 lipca na skrzyżowaniu ul. Bema i ul. Orzeszkowej doszło do kolizji drogowej, w wyniku której zniszczony został maszt niski sygnalizacji wraz z sygnalizatorami dla pieszych i pojazdów wyjeżdzających z ul. Orzeszkowej. Dziś trwały roboty zabezpieczające to miejsce.

Przez najbliższe klika dni praca sygnalizatorów w tym miejscu będzie ograniczona tylko do sygnalizatora dla pieszych. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności, większą uwagę i stosowanie się do świateł po lewej stronie tej ulicy jednokierunkowej.

W ramach naprawy konieczny jest zakup i montaż nowych urządzeń sygnalizacji, fundamentów konstrukcji i okablowania. Sprawca szkody jest znany – miasto wystąpiło do jego ubezpieczyciela o zwrot kosztów tej naprawy.