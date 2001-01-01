Uderzyła w drzewo pod Młynarami

Około godz. 11 na drodze w Młynarskiej Woli 37-letnia kobieta, jadąca oplem vectrą, na łuku drogi straciła panowanie nad autem i uderzyła w drzewo,

- Kobieta jechała razem z 10-letnim dzieckiem, które zostało przewiezione karetką do szpitala na badania - informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu.

Kierująca straciła panowanie nad autem na łuku drogi. Na zdjęciach policji widać ślady hamowania, ale nie udało się jej uniknąć zderzenia z przydrożnym drzewem. Kobiecie się nic nie stało, dziecko zostało przetransportowane do szpitala na obserwację.