Ulica jak plac budowy

- Sadowa przypomina bardziej plac budowy niż miejską ulicę. Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień, a po opadach deszczu staje się nieznośna – pisze w interpelacji do prezydenta miasta w imieniu mieszkańców radny Paweł Kowszyński. Mieszkańcy skarżą się na utrudnienia związane z budową w tym rejonie miasta osiedla mieszkaniowego. Sytuacja powinna się poprawić w... 2021 roku. Zobacz zdjęcia.

Przy ul. Sadowej trwa budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Mieszkańcy, w imieniu których do prezydenta wystąpił radny Paweł Kowszyński, skarżą się na utrudnienia w ruchu oraz błoto, które spływa z budowy na ulicę i chodniki.

„W trakcie robót zniszczeniu uległ chodnik na odcinku około 200 metrów, osiadła i częściowo zapadła się ulica Sadowa w obrębie realizowanej inwestycji oraz uległo zapchaniu odwodnienie burzowe. W efekcie po stronie realizowanej inwestycji nie ma chodnika, a ten z drugiej strony ulicy uległ częściowemu uszkodzeniu i zapadnięciu. Sama droga przypomina bardziej plac budowy niż miejską ulicę. Stojąca woda i błoto na ulicy Sadowej i chodnikach w jej bezpośrednim otoczeniu jest powodem frustracji mieszkańców, pieszych i zmotoryzowanych, rodziców i dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 16 (…). Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień, a po opadach deszczu staje się nieznośna. Zbierająca się woda i błoto są rozchlapywane przez samochody, a piesi ten odcinek pokonują niczym grę komputerową, uważnie obserwując brnące pojazdy rozchlapujące błoto na ciągi piesze i nierzadko pieszych - pisze radny w interpelacji do prezydenta, prosząc o podjęcie przez urzędników działań w tej sprawie.

Na interpelację radnego odpowiedział wiceprezydent Janusz Nowak, który poinformował, że inwestor jest zobowiązany do „utrzymania czystości ulicy Sadowej i stanu technicznego zapewniającego bezpieczne użytkowania drogi przez wszystkich użytkowników”.

- W celu egzekwowania powyższych zobowiązań Departament Dróg kilkukrotnie pisemnie i ustnie wzywał inwestora do podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie i poprawę nawierzchni drogowych, utrzymanie ich czystości oraz czyszczenia wpustów deszczowych. Przedstawiciele DZD na bieżąco prowadzą kontrole w terenie, a w przypadku braku właściwych działań ze strony inwestora, podejmowane są interwencję przez Straż Miejską – napisał Janusz Nowak.

Z treści odpowiedzi na interpelację wynika, że mieszkańcy muszą się uzbroić w cierpliwość, bo ulica Sadowa na wspomnianym odcinku doczeka się modernizacji w 2021 roku. - Zgodnie z zapisami umowy drogowej inwestor zobowiązany był do opracowania dokumentacji projektowej i wybudowania sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach al. Grunwaldzkiej z ul. Komeńskiego i z ul. Sadową oraz wykonania na swój koszt prac drogowych, polegających na budowie nowego chodnika na odcinku ul. Sadowej po stronie zachodniej od al. Grunwaldzkiej do ul. Willowej oraz nowej nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Sadowej na tym samym odcinku. Prace związane z budową sygnalizacji świetlnej są na ukończeniu (w styczniu planowane są testy i uruchomienie), natomiast prace drogowe planowane są do wykonania przez inwestora w 2021 r., co wynika z uzgodnionego harmonogramu – informuje wiceprezydent.

W 2021 roku miasto dokona z własnych środków kompleksowej modernizacji chodnika przy ul. Sadowej od strony wschodniej (na odcinku od al. Grunwaldzkiej do Willowej) oraz jezdni i chodników na Sadowej na odcinku od ul. Willowej do Kochanowskiego.