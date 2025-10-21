Unijne środki na elbląską turystykę
Elbląg otrzymał 855 174,14 zł dofinansowania na realizację projektu „Rozwój publicznej oferty turystycznej w Elblągu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027
Cel projektu:
Rozwój publicznej oferty turystycznej w Elblągu poprzez remont i doposażenie przystani kajakowej MOSiR przy ul. Radomskiej 5 oraz wyposażenie trzech miejsc obsługi rowerzystów (MOR) przy ul. Sybiraków, Stawidłowej i Kościuszki w samoobsługowe stacje naprawy rowerów.
Dodatkowo na MOR przy ul. Kościuszki zostanie zamontowany monitoring.
W ramach projektu zostaną wykonane m.in.:
• remont i wyposażenie pomieszczeń przystani (m.in. szatni, toalet, siłowni, sali sportowej i basenu ćwiczeń),
• instalacja nowoczesnego oświetlenia LED i systemu monitoringu,
• wymiana pokrycia dachowego i remont tarasu,
• montaż 3 solarów i 8 paneli fotowoltaicznych z magazynem energii,
• poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (płytki ostrzegawcze),
• nowe wyposażenie i sprzęt sportowo-rekreacyjny.
Kto skorzysta?
Z efektów projektu korzystać będą turyści z regionu, całej Polski, turyści zagraniczni oraz mieszkańcy Elbląga.
Efekty:
Nowoczesna i bezpieczna infrastruktura turystyczna, lepszy standard obiektów, wsparcie dla turystyki aktywnej oraz większy komfort i bezpieczeństwo użytkowników.
Wartość projektu: 1 554 379,52 zł
Dofinansowanie z UE: 855 174,14 zł (85% kosztów kwalifikowanych)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 z udziałem środków budżetu państwa.