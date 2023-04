Uratowali suczkę tonącą w rzece

Funkcjonariusze z Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej uratowali suczkę tonącą w Pasłęce. Pies kilka dni wcześniej zaginął właścicielce.

Walczące o utrzymanie się na powierzchni wody zwierzę zauważyły 6 kwietnia pracownice bazy jednostek pływających w Starej Pasłęce. Natychmiast powiadomiły służbę dyżurną obiektu.

Załoga pontonu SG-038 podpłynęła we wskazane miejsce i wydobyła z rzeki wycieńczonego i wyziębionego czworonoga, zabierając go do bazy. Tam mundurowi osuszyli zwierzę ręcznikami i ogrzali kocami. Dzięki wymianie informacji z najbliższym miejscowo OTOZ „Animals” w Braniewie ustalili, że 16-letnia suczka Sunia zaginęła mieszkance tego miasta 3 kwietnia. Dzień później kobieta skontaktowała się z miejscowymi Animalsami z prośbą o umieszczenie ogłoszenia o poszukiwaniach zwierzaka.

Dziś do Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej wpłynęły podziękowania od właścicielki Suni: „Jestem bardzo wdzięczna, może być Pan dumny z tak empatycznych podwładnych” – napisała braniewianka.

„Dla nas Straż Graniczna z Nowej Pasłęki to bohaterowie, bo tylko dzięki nim suczka żyje. To jedna z najpiękniejszych historii zaginionych zwierzaków z ostatnich lat” – piszą na portalu społecznościowym Animalsi z Braniewa. I dodają: „Właścicielka Suni otrzymała chyba najpiękniejszy prezent na Wielkanoc”.