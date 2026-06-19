Uruchamiamy kurtyny wodne

W związku z prognozowanymi na najbliższe dni wysokimi temperaturami i ostrzeżeniami wydanymi przez IMGW, od 20 czerwca na terenie miasta zostaną uruchomione kurtyny wodne. Będą one funkcjonować w dniach, gdy temperatura powietrza przekroczy 25°C lub takie temperatury będą prognozowane.

Kurtyny zostaną ustawione w czterech lokalizacjach:

- przy Ratuszu Staromiejskim,

- na Placu Dworcowym,

- na Placu Kazimierza Jagiellończyka.

- przy Centrum Handlowym Ogrody.

W przyszłym tygodniu, po wykonaniu niezbędnego podłączenia, kurtyna stanie również w Parku Dolinka.

O czym warto pamiętać podczas upałów?

• unikaj przebywania na słońcu w porze największego nasłonecznienia tj. w godz. od 10.00-17.00,

• osoby z chorobami układu krążenia nie powinny wychodzić z domu w ww. godzinach,

• chroń twarz i głowę poprzez noszenie kapelusza lub czapki z daszkiem w jasnych kolorach,

• chroń oczy, noś okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV,

• smaruj skórę kremem z filtrem UV kilka razy dziennie,

• chroń bezwzględnie przed przebywaniem na słońcu niemowlęta i małe dzieci,

• pij dużą ilość napojów dziennie (woda, napoje niesłodkie i niegazowane),

• pamiętaj, aby mieć przy sobie wodę dla dzieci, gdyż one odwadniają się najszybciej,

• unikaj picia kawy i napojów z dużą ilością cukru – powodują one odwodnienie organizmu,

• unikaj picia alkoholu – powoduje dalsze odwodnienie organizmu,

• wybieraj przewiewną odzież z naturalnych tkanin (bawełna, len), kolory jasne, ubranie powinno zakrywać większą część ciała,

• spożywaj lekkostrawne, niezbyt obfite posiłki,

• nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru nawet na chwilę w zamkniętym nagrzanym samochodzie!

W przypadku wystąpienia symptomów udaru cieplnego tj. znacznego osłabienia, wystąpienia dreszczy lub gorączki, potów, omamów lub omdleń, płytkiego i szybkiego oddechu – zgłoś się do lekarza lub wezwij Pogotowie Ratunkowe – nr 112 lub 999.