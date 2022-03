Uszkodzony most po zderzeniu dwóch aut

(fot. Michał Skroboszewski)

Na moście w miejscowości Dzierzgonka około godz. 14 doszło do zderzenia dwóch aut. Jedna osoba została zabrana do szpitala. W wyniku wypadku doszło też do uszkodzenia mostu. Droga między Wiśniewem a Nowym Dolnem jest zablokowana. O zdarzeniu powiadomiono Zarząd Dróg Powiatowych - informują strażacy.

Kierowca dostawczego peugeot nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się na moście z osobowym audi, po czym uderzył w barierki. Jak się okazało, prowadzący peugeota miał w organizmie 2 promile alkoholu, został zabrany do szpitala. Więcej wkrótce.

ms