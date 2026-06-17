UWAGA!

----

Utrudnienia na żółtym szlaku

 Elbląg, Utrudnienia na żółtym szlaku

Na żółtym szlaku turystycznym od leśniczówki Dębica do Góry Chrobrego mogą występować utrudnienia – informuje Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Spółka właśnie rozpoczęła w tym rejonie budowę sieci kanalizacji sanitarnej i budowę przepompowni ścieków.

Utrudnienia mogą okresowo nasilać się podczas intensywnych opadów deszczu oraz w trakcie prowadzenia robót budowlanych.

- Prosimy o zachowanie ostrożności i wyrozumiałość. Realizowana inwestycja przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz jakości życia mieszkańców pobliskich dzielnic. Umożliwi również podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Łęczyckiej – informuje Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. - Zarówno wykonawca jak i EPWiK dokładają wszelkich starań, aby prowadzone prace były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców i osób korzystających z terenów rekreacyjnych. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość.

Zakończenie robót jest planowane do końca 2026 roku.


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 