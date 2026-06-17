Utrudnienia na żółtym szlaku

Utrudnienia mogą okresowo nasilać się podczas intensywnych opadów deszczu oraz w trakcie prowadzenia robót budowlanych.

- Prosimy o zachowanie ostrożności i wyrozumiałość. Realizowana inwestycja przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz jakości życia mieszkańców pobliskich dzielnic. Umożliwi również podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Łęczyckiej – informuje Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. - Zarówno wykonawca jak i EPWiK dokładają wszelkich starań, aby prowadzone prace były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców i osób korzystających z terenów rekreacyjnych. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość.