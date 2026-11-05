Utrudnienia w ruchu podczas Biegu Niepodległości

W środę, 11 listopada, w Elblągu odbędą się uroczystości związane ze 108. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Jednym z wydarzeń będzie XII Elbląski Uliczny Bieg Niepodległości, w związku z którym na części miejskich ulic zostaną wprowadzone czasowe zmiany w organizacji ruchu. Utrudnienia obejmą zarówno kierowców, jak i pasażerów komunikacji miejskiej. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i uwzględnienie ograniczeń podczas planowania podróży.

Zamknięcie ulicy Teatralnej

Najwcześniej zmiany zostaną wprowadzone na ul. Teatralnej, która 11 listopada będzie zamknięta dla ruchu w godzinach 6:00–16:00. Wyjątek stanowić będzie wyjazd z Centrum Handlowego Zielone Tarasy oraz stacji benzynowej – możliwy wyłącznie w kierunku ronda. Z ruchu zostanie wyłączony również parking zlokalizowany u zbiegu ul. Teatralnej i Placu Kazimierza Jagiellończyka.

Ograniczenia na trasie biegu

W godzinach 11:30–16:00 częściowo wyłączone z ruchu zostaną następujące odcinki dróg:

ul. Rycerska – na odcinku przebiegu trasy w kierunku al. Tysiąclecia, z pozostawieniem prawego pasa przejezdnego dla ruchu kołowego;

al. Tysiąclecia – od skrzyżowania z ul. Rycerską do skrzyżowania z ul. Hetmańską, z pozostawieniem prawego pasa przejezdnego dla ruchu kołowego;

ul. Hetmańska – od al. Tysiąclecia do skrzyżowania z al. Armii Krajowej, z pozostawieniem prawego pasa przejezdnego dla ruchu kołowego;

al. Armii Krajowej – w rejonie skrzyżowania z ul. Hetmańską oraz na odcinku przebiegu trasy w kierunku ul. 12 Lutego, z pozostawieniem prawego pasa przejezdnego dla ruchu kołowego;

ul. 12 Lutego – od skrzyżowania z al. Armii Krajowej w kierunku ul. Teatralnej, z pozostawieniem prawego pasa przejezdnego dla ruchu kołowego.

Ponadto w rejonie skrzyżowań, na wlotach ulic lokalnych i dróg wewnętrznych oraz przy wyjazdach z parkingów i posesji dochodzących bezpośrednio do trasy biegu ruch będzie czasowo zamykany lub ograniczany zgodnie z obowiązującym oznakowaniem i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.

Zmiany w dojeździe do wybranych ulic

W godzinach 11:30–16:00 wjazd i wyjazd na ulice Osińskiego, Odzieżową, Królewiecką, Kręgielną, Zacisze, Powstańców Warszawy, Winną i Pestalozziego będzie możliwy przez ul. Odzieżową w ul. Teatralną.

W tych samych godzinach wjazd i wyjazd na ulice 1 Maja, Armii Krajowej, Krótką, Giermków, Garncarską, Mączną, Chmurną, Gołębią, Szpitalną, Ślusarską, Janowską, Szkolną i Leszno będzie możliwy przez ul. Giermków w ul. Rycerską.

Wyłączenie sygnalizacji świetlnej

W trakcie trwania biegu wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna na następujących skrzyżowaniach:

płk. Dąbka / Królewiecka,

płk. Dąbka / Nowowiejska / 12 Lutego / Teatralna,

Robotnicza / Królewiecka,

Robotnicza / Pocztowa / Armii Krajowej,

Rycerska / Armii Krajowej,

Rycerska / Wigilijna / Giermków,

kard. Stefana Wyszyńskiego / Rycerska / Sopocka / al. Tysiąclecia,

al. Tysiąclecia / Malborska,

al. Tysiąclecia / Hetmańska,

Hetmańska / Giermków,

Hetmańska / 1 Maja / 12 Lutego,

Armii Krajowej / 12 Lutego / gen. Stefana Grota-Roweckiego,

12 Lutego / Słoneczna.

Utrudnienia w komunikacji miejskiej

Zmiany w organizacji ruchu wpłyną również na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. W godzinach 11:30–16:00 nie będą mogły funkcjonować przystanki autobusowe zlokalizowane przy ulicach Rycerskiej, Pocztowej, Robotniczej, 12 Lutego, al. Armii Krajowej, Hetmańskiej oraz al. Tysiąclecia. Ze względu na przebieg trasy biegu przez torowisko ruch tramwajowy zostanie wstrzymany w godzinach 12:10–15:00.

Apel do kierowców i mieszkańców

Prosimy wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na zmienione oznakowanie oraz unikanie jazdy „na pamięć”. Ruchem kierować będą funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, Straży Miejskiej oraz organizatorzy wydarzenia.

Dziękujemy mieszkańcom za wyrozumiałość i prosimy o uwzględnienie czasowych utrudnień podczas planowania przejazdów 11 listopada.