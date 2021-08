Uwaga na zmiany na Fromborskiej (aktualizacja)

Prace związane z kładzeniem nawierzchni na ul. Fromborskiej rozpoczną się 1 września (były początkowo planowane na 30 sierpnia). Sprawdź, jak przedstawia się harmonogram prac. Kierowcy powinni przygotować się na utrudnienia w ruchu.

Firma PBD S.A - wykonawca inwestycji pn. „Przebudowa ul. Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką” od 1 września, przy sprzyjających warunkach pogodowych, rozpocznie wykonywanie robót związanych z układaniem nawierzchni ścieralnej na modernizowanej jezdni. W związku z tym nastąpi wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Prace planowane są na 6 dni roboczych. Opis oraz schematy poszczególnych etapów znajdują się poniżej.

Etap I, dzień 1

ul. Królewiecka wzdłuż działek osiedla "Matalowców". Planowany termin realizacji: 1.09, godz.: 6:00-16:00

Prace w rejonie nowego ronda. Ruch sterowany będzie ręcznie i odbywać się będzie wahadłowo we wszystkich relacjach. Dla pojazdów jadących w kierunku miasta zaleca się korzystanie z przejazdu ul. Smolną - Poznańską - Metalowców dla pojazdów od centrum do Fromborskiej ulicami Bartniczą i Częstochowską.

ETAP 1 - DZIEŃ 1 - MAPKA

Etap II, dzień 2

Skrzyżowanie ulic Królewieckiej i Fromborskiej oraz odcinek ul. Fromborskiej

Prace w rejonie nowego ronda oraz na wschodnim pasie ul. Fromborskiej od ronda do zjazdu do sklepu Biedronka. Ruch sterowany będzie ręcznie i odbywać się będzie wahadłowo wyłącznie w ciągu ul. Królewieckiej, nie będzie możliwości skrętu z ul. Królewieckiej w ul. Fromborską. Objazd do ul. Fromborskiej wyznaczony będzie przez ul. Piłsudskiego - Legionów - Ogólną. W tym etapie zamknięte będą zjazdy z ul. Fromborskiej od ronda do wjazdu przy sklepie Biedronka włącznie. Przystanki komunikacji miejskiej zostaną przeniesione wg odrębnego komunikatu ZKM w Elblągu.

ETAP 2 - DZIEŃ 2 - MAPKA

Etap III, dzień 3, ul. Fromborska strona wschodnia

Prace na pasie wschodnim ul. Fromborskiej od wjazdu do "Biedronki" do skrzyżowania z ul. Ogólną. W obrębie skrzyżowania ul. Fromborskiej z ul. Królewiecką i ul. Ogólną ruch sterowany będzie ręcznie i odbywać się będzie wahadłowo we wszystkich relacjach. Zaleca się korzystanie z przejazdu ul. Częstochowską i ul. Bartniczą. W tym etapie zamknięte będą zjazdy po wschodniej stronie ul. Fromborskiej na odcinku prowadzonych prac.

ETAP 3 - DZIEŃ 3 - MAPKA

Etap IV, dzień 4

ul. Fromborska strona zachodnia.

Prace na pasie zachodnim ul. Fromborskiej od skrzyżowania z ul. Ogólną do ronda. W obrębie skrzyżowania ul. Fromborskiej z ul. Królewiecką i ul. Ogólną ruch sterowany będzie ręcznie i odbywać się będzie wahadłowo we wszystkich relacjach. W tym etapie zamknięte będą zjazdy po zachodniej stronie ul. Fromborskiej na odcinku prowadzonych prac oraz wjazd na ul. Bartniczą. Zalecany dojazd do ul. Bartniczej oraz do dróg osiedlowych - przez ul. Częstochowską i zjazd przy sklepie Korona.

ETAP 4 - DZIEŃ 4 - MAPKA

Etap V, dzień 5

ul. Fromborska zjazdy

Prace związane z wykonaniem nawierzchni na zjazdach z ul. Fromborskiej po stronie wschodniej i zachodniej, w tym na połączeniu z drogą osiedlową oraz ul. Bartniczą. Zamknięcie czasowe wykonywanych zjazdów na osiedle od strony ronda, ul. Bartnicza, wjazd do "Biedronki". Zalecany dojazd do ul. Bartniczej oraz do dróg osiedlowych - przez ul. Częstochowską i zjazd przy sklepie Korona.

ETAP 5 - DZIEŃ 5 - MAPKA

Etap VI, dzień 6

Skrzyżowanie ul. Ogólnej i Fromborskiej

Prace w rejonie skrzyżowania ul. Fromborskiej z ul. Ogólną. Ruch sterowany będzie ręcznie i odbywać się będzie wahadłowo. Na czas prac wyłączone z ruchu zostaną relacje skrętne pomiędzy ul. Ogólną i ul. Fromborską a także przejazd ul. Fromborską od Łęcza w kierunku Królewieckiej. Przez skrzyżowanie będzie możliwy przejazd od ul. Królewieckiej jedynie w kierunku Łęcza. Objazd do ul. Ogólnej i Królewieckiej z kierunku Łęcza i od Królewieckiej wyznaczony będzie przez ul. Jana III Sobieskiego - Legionów - Al. Piłsudskiego. Przeniesione przystanki komunikacji zbiorowej wg rozporządzenia ZKM w Elblągu. Przystanki komunikacji miejskiej zostaną przeniesione wg odrębnego komunikatu ZKM w Elblągu.

ETAP 6 - DZIEŃ 6 - MAPKA