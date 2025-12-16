Uważaj. To nie policja wysyła takie maile...

Fot. KMP Elbląg

Dostałeś, dostałaś takiego maila od Komendy Głównej? Zastanawiasz się o jakie zarzuty chodzi i jakie postępowanie chodzi?To nie zastanawiaj się i nie otwieraj linku, bo... wtedy pewnie trzeba będzie przyjść na prawdziwą Policję, ale już jako ofiara oszustwa.

Pamiętajcie: nie otwierajcie nieznanych linków nawet jak ktoś w wiadomości mailowej podaje się za: policję, elektrownię, bank, czy firmę kurierską. Przedświąteczny czas sprzyja takim sytuacjom.

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu