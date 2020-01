W biegu z przeszkodami policzyli się z cukrzycą

28. Finał WOŚP w niedzielę, ale już w sobotę w Elblągu grały niektóre lokalne sztabiki. W Szkole Podstawowej nr 11 dzieci, młodzież i dorośli wzięli udział w corocznych biegach pod hasłem „Policz się z cukrzycą”. Po raz pierwszy były to zawody z przeszkodami. Zobacz zdjęcia.

Zawody z przeszkodami (tak zwane OCR) to coraz bardziej popularna dyscyplina sportu. W Elblągu promuje ją Bogusław Tołwiński, znany trener triathlonu, na którego zaproszenie do SP nr 11 odpowiedziało około stu osób. Dzieci, młodzież i dorośli mieli do pokonania tor pełen różnego rodzaju przeszkód i przedmiotów gimnastycznych, promując przy okazji zdrowy tryb życia, aktywność fizyczną i walkę z cukrzycą, która jest chorobą cywilizacyjną.

- Przyjechaliśmy tu, bo zauważyliśmy post o imprezie w mediach społecznościowych. Bardzo nam się podoba. Naszego 4-letniego Jasia rozpiera energia, więc miał okazję na takim torze się wyszaleć – mówi pan Patryk, tata Jasia.

- Bardzo nam się podobało. Syn zadowolony, ja też z nim biegłam i w sumie mogłaby tak spędzać wolny czas częściej – przyznała Agnieszka, mama 2-letniego Dominika.

- Niby zwykłe przeszkody – materace, ławeczki, piłki, ale dzieci naprawdę pobiegały, popracowały. Zmęczenie było widać, ale dzieci są zadowolone. My też – śmieje się Bogusław Tołwiński, organizator biegów pod hasłem „Policz się z cukrzycą”. - Będziemy podążać w kierunku rozwoju biegów przeszkodowych w Elblągu.