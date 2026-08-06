Żegnaj, Redaktorze!

Rodzina, znajomi, przedstawiciele władz Elbląga i sąsiednich samorządów, parlamentarzyści, ludzie sportu i mediów pożegnali w czwartek na cmentarzu Dębica Jerzego Kuczyńskiego, nestora elbląskiego dziennikarska sportowego. Zdjęcia.

Jerzy Kuczyński zmarł w poniedziałek w wieku 80 lat. Niemal do końca swojego życia pracował jako dziennikarz sportowy. Był legendą elbląskiego dziennikarstwa sportowego, o czym podczas uroczystości pogrzebowej mówił Andrzej Korpacki, były zapaśnik, później trener i sędzia międzynarodowy zapasów, a obecnie m.in. przedstawiciel Elbląskiego Klubu Sportowego Nestora, którego Jerzy Kuczyński był członkiem i współzałożycielem.

- Do legendarnego duetu elbląskiego dziennikarstwa sportowego: Jerzego Templina, Andrzeja Minkiewicza dołączył dzisiaj trzeci muszkieter – Jerzy Kuczyński. Uważam, że bez Jerzego stadion Agrykola to już nie będzie ten sam obiekt. Nie mogę sobie wyobrazić nieobecności Jerzego na meczu piłkarskim. Dodawał tyle kolorytu, to była wielka osobowość – mówił Andrzej Korpacki. – Wszyscy doskonale wiemy, że miał ogromną wiedzę o sporcie, szczególnie elbląskim. Miał też wiedzę tajemną, z którą chętnie się dzielił. Będzie nam brakowało jego obecności podczas spotkań nestorów, podczas wydarzeń sportowych, jego głosu – czasem krytycznego i dosadnie nieraz wyrażanego, ale tylko dlatego, że bezgranicznie kochał to miasto i elbląski sport, któremu - poza rodziną - poświęcił życie.

Ceremonia pogrzebowa miała świecki charakter. W ostatnią drogę urnę z prochami Jerzego Kuczyńskiego odprowadzili do kolumbarium jego najbliżsi, znajomi, przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, przedstawiciele klubów sportowych i dziennikarskiego środowiska.

Wspomnienie o Jerzym Kuczyńskim przeczytasz tutaj