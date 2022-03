W klubie portElu o konsekwencjach wojny w Ukrainie

Profesor Tadeusz Iwiński, politolog i poliglota, były parlamentarzysta, specjalista do spraw międzynarodowych będzie gościem kolejnego klubu portEl.pl w CSE Światowid. W środę, 23 marca, będziemy rozmawiać o konsekwencjach dla Polski i świata w obliczu wojny w Ukrainie. Zapraszamy wszystkich chętnych na godz. 18, wstęp wolny.

Klub portElu w Światowidzie to miejsce spotkań z ciekawymi ludźmi, otwarte dla mieszkańców, którzy mają okazję uczestniczyć w – mamy nadzieję – interesujących rozmowach na różne tematy. Gościliśmy już Pawła Olechnowicza i gen. Waldemara Skrzypczaka, tym razem gościem będzie prof. Tadeusz Iwiński, naukowiec-politolog z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Od 1991 do 2015 r. był posłem z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W parlamencie zajmował się m.in. sprawami międzynarodowymi. Jest poliglotą przyznającym się do znajomości kilkunastu języków. W czasie wchodzenia Polski do Unii Europejskiej był ministrem w Kancelarii Premiera oraz wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu.

Temat spotkania nie mógł nie nawiązywać do sytuacji za naszą wschodnią granicą, dlatego z panem profesorem porozmawiamy o konsekwencjach dla Polski i świata, jakie niesie ze sobą agresja Rosji w Ukrainie.

- Wedle wielce opiniotwórczego, amerykańskiego dwumiesięcznika Foreign Affairs Rosja jest mocarstwem globalnym. Mimo tego, że państwo to ma gospodarkę porównywalną wielkością z Holandią czy Koreą Południową. W ostatnim numerze autorzy tego pisma de facto wykpili opinię z 2014 r. zmarłego już Johna McCaina, republikańskiego kandydata na prezydenta, który określił Rosję mianem „stacji benzynowej udającej państwo”. Prezydent Obama zaś określił Rosję jedynie jako „potęgę regionalną”. O ambicjach i wpływach geopolitycznych Rosji świadczą ich działania w Syrii czy Afryce, np. w Libii ,Mali i Republice Środkowoafrykańskiej oraz niewątpliwy wpływ działań hakerskich na wybory prezydenckie w USA w roku 2016. Ciągle też Moskwa utrzymuje swoje znaczące pozycje w Wenezueli czy na Kubie – tak prof. Tadeusz Iwiński mówił w wywiadzie dla portEl.pl na prawie trzy tygodnie przed agresją Rosji na Ukrainę. Wówczas – jak wielu innych specjalistów od polityki międzynarodowej - przewidywał, że do wojny nie dojdzie. 24 lutego obudziliśmy się jednak w innej rzeczywistości, która może mieć wielki wpływ na przyszłość Polski, Europy i świata.

Jaki to będzie wpływ, co może się jeszcze wydarzyć w międzynarodowej polityce – o to m.in. będziemy profesora Tadeusza Iwińskiego.

Na spotkanie z prof. Tadeuszem Iwińskim zapraszamy w środę, 23 marca o godz. 18 do kina Światowid (sala studyjna). Poprowadzi je Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl Zapraszamy do zadawania pytań i wzięcia udziału w dyskusji. Wstęp wolny. Ze względów pandemicznych prosimy o zabranie ze sobą maseczek.