"W szpitalu rodzina musi być razem”. Zbierają na łóżka dla rodziców

fot. arch. organizatorów zrzutki

- Dwa lata temu moja córeczka trafiła do szpitala. Wtedy też dostrzegłam, jak ważne jest zadbanie o rodziców towarzyszących swoim chorym dzieciom. Zadbanie przede wszystkim o ich godne miejsce do spania. Postanowiłam, że zorganizuję akcję zbierania środków na łóżka dla rodziców. I dlatego teraz proszę was o pomoc. Zróbmy to razem dla naszych dzieci, wnuków, siostrzeńców, małych sąsiadów, bo razem możemy więcej - pisze na Patrycja, założycielka zrzutki, celem której jest zakup łóżek dla rodziców na oddziały pediatryczne elbląskich szpitali.

- Jestem Patrycja, motocyklistka, lokalna działaczka, od lat organizuję i koordynuję różne akcje charytatywne, głównie dla dzieci, osób starszych, zwierząt. Jestem także, a może przede wszystkim mamą. Obecność rodzica w trakcie pobytu dziecka w szpitalu ma ogromne znaczenie. Zwiększa jego poczucie bezpieczeństwa i komfortu, a przede wszystkim ułatwia mu szybszy powrót do zdrowia. Problem w tym, że często rodzice nie mają warunków, by towarzyszyć dziecku przez całą dobę. Łóżko dla rodzica na wielu oddziałach pediatrycznych bywa tylko marzeniem. Taki brak miejsca sprawia, że rodzice czują się jak nieproszeni goście - Patrycja na zrzutka.pl Patrycja cytuje też kilka wypowiedzi rodziców, których dzieci były lub są hospitalizowane. - Razem z córką spędziłyśmy kilka dni w szpitalu. Świetne jest to, że mogłyśmy obie usiąść na takim fotelu, czy położyć się. W szpitalnym łóżku za szczebelkami dziecko jest odizolowane od mamy. A tu można było się przytulić – mówi jedna z mam. - Drobny zabieg mojego 2,5 letniego synka okazał się traumą. Ze względu na spectrum, bardzo mocno przeżył nasze "rozstanie” – jestem samotną mamą, syn cały czas jest ze mną, także w nocy na wyciągnięcie ręki. Podczas pobytu z Wiktorem w szpitalu pól nocy spędzałam na krześle, trzymając go za rączkę, by mógł zasnąć. Kilka godzin mojego przerywanego snu to materac na podłodze. Oczywiście bardzo się cieszę, że mogłam być przy synu, ale wracając do domu marzyłam o łóżku, chociaż chwili odpoczynku. Tak dla łóżka dla rodzica - mówi kolejna z nich. Działam w porozumieniu z naszymi elbląskimi placówkami Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Elblągu oraz Miejskim Szpitalem im. Jana Pawła II. - Dysponujemy łóżkami dla rodziców, część z nich została zakupiona przez WOŚP. Jest to jednak ilość niewystarczająca, mamy nadzieję, że dzięki tej akcji otrzymamy dwa łóżka: jedno na pediatrię i jedno na laryngologię – informuje Małgorzata Adamowicz, rzeczniczka prasowa Szpitala Miejskiego w Elblągu. Udział w akcji potwierdziło nam też biuro prasowe Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. - Celem zbiórki jest zebranie środków na 12 takich łóżek. Tyle łóżek te placówki mogą maksymalnie wstawić na oddziały. Moja zrzutka zorganizowana jest pod patronatem Fundacji Ronalda McDonalda, która od lat pomaga w dostarczeniu takich łóżek na oddziały pediatryczne. Skala prowadzonego przez nich programu „Łóżka dla rodziców” w wielu miastach zależy od rodziców i zaangażowanych społeczników. Masz wielki wpływ na to, ile łóżek kupimy. Proszę o wpłatę i udostępnienie zbiórki – czytamy na zrzutka.pl. Link do zrzutki

daw