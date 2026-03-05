W tych zawodach czeka praca

Jak co tydzień Powiatowy Urząd Pracy informuje o najnowszych ofertach pracy. Sprawdź, jakie zawody są obecnie poszukiwane.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie) w branżach:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromonter, elektromechanik sprzętu AGD, elektromechanik-elektryk, elektryk, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, mechanik samochodowy, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik samochodowy-wulkanizator, mechanik serwisant tokarz, monter odbojnic przemysłowych, monter turbin/wirników, tokarz (karuzelowy/NC/wirników), wulkanizator;

STOLARSKIEJ: kierownik produkcji-branża meblowa, lakiernik frontów meblowych, lakiernik meblowy, magazynier, montażysta mebli, operator CNC (5 osiowe), operator okleiniarki, operator prasy do okleiny naturalnej, osoba do rozliczania produkcji, pilarz piły panelowej, stolarz, stolarz-frezer frontów meblowych, szlifierz meblowy, tapicer meblowy, technolog produkcji mebli;

BUDOWLANEJ: cieśla, kierowca-brukarz, monter instalacji sanitarnych, murarz, pracownik ogólnobudowlany, pracownik ogólnobudowlany-prace wykończeniowe, robotnik budowlany, tynkarz, zbrojarz;

SPECJALIŚCI: asystent prokuratora, asystent/asystentka/adiunkt/adiuntka/kustosz/kustoszka inspektor BHP, instruktor ds. kulturalno oświatowych - animator lokalny, kierownik gospodarczy, koordynator indywidualnych planów usług społecznych, księgowy/wa (samodzielne stanowisko), młodszy dyspozytor, organizator społeczności lokalnej, osoba wykonująca czynności asystenta brokera lub brokera, pracownik biurowy, sekretarz szkoły, specjalista/podinspektor ds. pracowniczych, specjalista/podinspektor ds. rejestracji i ewidencji pojazdów;

PEDAGOGICZNEJ: logopeda, nauczyciel psycholog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel do zajęć muzyki i plastyki, nauczyciel do zajęć kompensacyjno-wyrównawczych, nauczyciel biologii, nauczyciel chemii, nauczyciel informatyki, nauczyciel przyrody, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel geografii, osoba na stanowisku psycholog, osoba na stanowisku terapeuta SI, osoba prowadząca zajęcia z przedsiębiorczości, pedagog specjalny, wychowawca;

INNE: fryzjer/ka, handlowiec-menager, kierowca kat. C+E, myjkowy pojazdów ciężarowych, opiekun/ka PCK, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, magazynier-sprzedawca, pracownik sprzątający-magazynier, rzeźnik wykrawacz, szwacz/ka maszynowa, monter okien PCV;

Oferty pracy (K/M) dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie): pracownik fizyczny (z uprawnieniami na wózki widłowe), operator maszyn pralniczych, operator wózka widłowego;

Oferty stażu (K/M) dla osób bezrobotnych realizowane ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (IV)": asystent ds. księgowości, elektromechanik AGD, cieśla szalunkowy, serwisant, referent, urzędnik ubezpieczeń społecznych, monter reklam, stolarz budowlany, sprzedawca, pokojowa, pracownik administracyjno-biurowy,pracownik administracyjny, pracownik administracyjno-biurowy/koordynato

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl, na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl oraz w portalu ePraca. Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.