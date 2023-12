W tym tygodniu portEl poleca: koncert świąteczny i parkrun

Jest poniedziałek (18 grudnia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Młodzieżowa Rada Miasta Elbląg zaprasza wszystkich mieszkańców na wyjątkowy wieczór pełen świątecznego nastroju. Już w poniedziałek (18 grudnia) o godz. 16:30 w Młodzieżowym Domu Kultury, przy ul. Bema 37, odbędzie się niezwykły koncert.

Komenda Hufca ZHP Elbląg zaprasza na przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju do rąk biskupa elbląskiego oraz wszystkich elblążan. Uroczystość odbędzie się w czwartek (21 grudnia), o godz. 18 w katedrze św. Mikołaja w Elblągu.

Parkrun zaprasza na kolejne sobotnie spotkanie (godz. 9), podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Zbiórka na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

