W tym tygodniu portEl poleca: premiera w teatrze i Baltic Cup

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

20 października

O godz. 16.30 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu odbędą się dni otwarte dla przyszłych rodziców.

Podczas spotkania będzie możliwość rozmowy z ekspertami na temat porodu, pobytu i pierwszych dni pielęgnacji dziecka; konkretna porcja informacji także dla przyszłych ojców, którzy chcą uczestniczyć w porodzie i tzw. kangurowaniu; możliwość odwiedzenia traktu porodowego, oddziału ginekologiczno-położniczego, oddziału intensywnej terapii noworodka.

21 października

O godz. 18 gościem Biblioteki Elbląskiej będzie Jarosław Gibas – autor książek z obszaru inteligencji emocjonalnej. Spotkanie dotyczyć będzie trudnych emocji i sposobów radzenia sobie z nimi. Wstęp wolny.

22 października

Odbędzie się konkurs o tytuł Najlepszego Warmińsko-Mazurskiego Ortografa 2025. Pierwszy etap zmagań zaplanowano na 22 października w Galerii Nobilis (II piętro) CSE „Światowid”. Rozpoczęcie dyktand zaplanowano na godz. 9:00, zgodnie z podziałem na poszczególne kategorie wiekowe. Wielki finał odbędzie się kilka dni później – 27 października. Informacje o zgłoszeniach w linku.

24 października

Rzuć wszystko i przyjdź do elbląskiego teatru na najnowszy spektakl! "Jak wam się podoba", Jubileusz i Wojewódzka Inauguracja Roku Kulturalnego w Elblągu. Premiera będzie zwieńczeniem uroczystej Gali Jubileuszowej z okazji 50-lecia Teatru, która odbędzie się 24 października o godz. 17. Więcej informacji w linku.

24-26 października

Od 24 do 26 października Elbląg zamieni się w jedno z najgorętszych miejsc na międzynarodowej mapie tańca - jubileuszowa, 25. edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup oraz Mistrzostwa Świata Młodzieży i Seniorów 3 w tańcach standardowych połączą pokazy, rywalizację i galową oprawę muzyczną. Szczegóły imprezy znajdziecie w tym linku.

25 października

EL-Kobiety Kobietom - to przedsięwzięcie organizowane przez Elbląski Klub Kobiet, w ramach inicjatywy społecznej, 25 października o godzinie 10 w Bibliotece Elbląskiej przy ul. Świętego Ducha. Konferencja jest wydarzeniem otwartym. Uczestnictwo w niej jest bezpłatne i dedykowane kobietom z Elbląga i okolic. Konferencja w swej agendzie wyszczególnia dwa bloki tematyczne. Pierwszy traktuje o szeroko pojętym dobrostanie, czyli dbałości o siebie w wymiarze emocjonalnym, natomiast drugi jest prozdrowotny i częściowo wpisuje się czasowo i tematycznie w Różowy Październik, czyli miesiąc świadomości raka piersi. Poruszony zostanie również temat Endometriozy, ważny w budowaniu większej świadomości wśród kobiet na temat tej choroby. Początek o godz. 9.30. Szczegóły wydarzenia tutaj

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!