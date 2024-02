W tym tygodniu portEl poleca: premiera w teatrze, wernisaż i zajęcia dla dzieci

Jest poniedziałek (26 lutego), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Jeszcze dziś (26 lutego) o godz. 18 Teatr im. A. Sewruka w Elblągu wraz z Elbląskim Towarzystwem Kulturalnym zapraszają na spotkanie z twórczością Iwana Wyrypajewa, rosyjskiego i polskiego aktora, reżysera i dramatopisarz rosyjskiego pochodzenia. „Słoneczna Linia”, to jeden z nowszych jego utworów.

Zapierające dech w piersiach widoki górskie i malownicze krajobrazy zagoszczą na holu głównym Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Zapraszamy serdecznie na wystawę fotografii elblążanki - Marii Beaty Zaręby pt. „Każdy ma swój Everest”. Wernisaż odbędzie się w środę (28 lutego) o godz. 18. Wstęp wolny.

Lubisz rysować, szkicować, a może bazgrać w szkolnych zeszytach? Koniecznie wpadnij na odbywające się w tym tygodniu zajęcia w Bibliotece Młodego Czytelnika Bulaj. W czwartek (29 lutego) o godz. 16:30 odbędzie się spotkanie skierowane do młodych dorosłych, zaś w piątek (1 marca) o godz. 16:30 do młodzieży 12+.

Muzyka, konkursy, zabawy, deski SUP, bar z przekąskami i bezalkoholowymi napojami. Już w sobotę (2 marca) w godz. 10-22 Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka rozbłyśnie kolorowymi barwami podczas dwugodzinnej imprezy na basenie. Bilety dostępne są już dostępne w kasie CRW Dolinka, warto się pospieszyć – liczba miejsc ograniczona.

Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak powstawał film „Miś”, to czeka Was niebywała okazja poznania tej historii. Już w sobotę (2 marca) o godz. 18 Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zaprasza na spektakl „Miś. Początek” w reżyserii Julii Mark. Bilety do nabycia na stronie Teatru.

Parkrun zaprasza na cosobotnie spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się w sobotę o godz. 9 na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. Parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu. Miłego tygodnia!