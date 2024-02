„Słoneczną linią” powraca Scena przy stoliku

Już w najbliższy poniedziałek zapraszamy do elbląskiego teatru na spotkanie z twórczością Iwana Wyrypajewa, rosyjskiego i polskiego aktora, reżysera i dramatopisarz rosyjskiego pochodzenia.

Autor urodził się w Irkucku, jest absolwentem wydziału aktorskiego Irkuckiej Szkoły Teatralnej. Studiował reżyserię w Instytucie Teatralnym im. B. Szczukina w Moskwie. W 1998 założył w Irkucku teatr studyjny „Przestrzeń Gry”, który został zlikwidowany z powodu trudności finansowych i nieprzychylności władz. Aktor przeniósł się do Moskwy i od 2001 współpracował z moskiewskim „Teatr.doc”. Międzynarodowy rozgłos przyniósł mu dramat „Sny”. Jest laureatem nagrody Paszport „Polityki” za 2012 w kategorii „Teatr”. W 2022 r. uzyskał polskie obywatelstwo. Jego dramaty wystawiane są na całym świecie i cieszą się ogromną popularnością.

„Słoneczna Linia”, to jeden z nowszych jego utworów. Tym razem znany dramaturg i reżyser dotyka tematu tak bardzo aktualnego w naszych czasach, czyli budowania komunikacji między ludźmi. Tytułowa słoneczna linia, to pewnego rodzaju granica, która przebiega między ludźmi. Gdzie jest ta granica między bohaterami – małżeństwem Barbrą i Wernerem Soleilan? Czy uzyskamy odpowiedź? Od kilku godzin On i Ona starają się dojść porozumieć. Rozstaną się czy ciężka próba ich umocni? Może nadejdzie spokój? Czy każdy związek można uratować?

Na scenie dwoje aktorów młodego pokolenia – Patrycja Bukowczan i Filip Warot.

Patrycja Bukowczan jest absolwentką Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie filia we Wrocławiu. Ukończyła również Studium Aktorskie Doroty Zięciowskiej i Zbigniewa Kalety. Aktorka teatralna i filmowa. Od początku 2024 roku w zespole Teatru im. A. Sewruka w Elblągu. Ma na swoim koncie liczne inicjatywy teatralne m.in. czytania performatywne w Instytucie Teatralnym Z. Raszewskiego, Teatrze Układ Formalny czy w Otwartej Papierni w Jeleniej Górze. Występuje w produkcjach filmowych i telewizyjnych

Filip Warot jest absolwentem Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi. Grał na scenach teatrów m.in. warszawskich. Na szklanym ekranie można go zobaczyć w takich serialach jak: „Stulecie Winnych”,” Komisarz Alex”, „Ślad”,Dziewczyny ze Lwowa” czy „Belfer 2”.

Na „Słoneczną linię” Iwana Wyrypajewa w tłumaczeniu Agnieszki Lubomiry Piotrowskiej zapraszają: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu i Elbląskie Towarzystwo Kulturalne.

26 lutego 2024 r. godz. 18 (duża scena – wejście od ul. Teatralnej)