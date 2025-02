Walentynkowa zabawa na lodowisku

Walentynki to doskonała okazja, by spędzić czas z bliską osobą w wyjątkowy sposób. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza wszystkich zakochanych (i nie tylko!) na niezapomniane Walentynki na lodzie, które odbędą się w piątek, 14 lutego na lodowisku Helena.

W najbliższy piątek, od godziny 18:00 do 19:30, uczcimy święto zakochanych. Tafla lodowiska Helena zamieni się w prawdziwie walentynkową arenę pełną miłości, dobrej zabawy i atrakcji. Na uczestników czekają konkursy ze słodkimi nagrodami, które sprawią, że ten wieczór będzie jeszcze bardziej wyjątkowy. Dodatkowo będzie można skorzystać z fotobudki 360, aby uwiecznić te piękne chwile i stworzyć oryginalną pamiątkę w formie krótkiego filmiku. Całość dopełni klimatyczna muzyka i światła oraz świecący napis LOVE, które wprowadzą wszystkich w romantyczny nastrój.

Ceny biletów

- 14 zł – bilet normalny

- 10 zł – bilet ulgowy

- 11 zł – bilet normalny (Elbląska Karta Dużej Rodziny)

- 7 zł – bilet ulgowy (Elbląska Karta Dużej Rodziny)

Na lodowisku funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu, prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł. Koszt wypożyczenia pary łyżew to 10 złotych (płatne gotówką w wypożyczalni).

Nie przegap okazji, by w ten wyjątkowy wieczór połączyć dobrą zabawę z romantycznym klimatem! Walentynki na lodzie to nie tylko propozycja dla zakochanych. Zachęcamy do wybrania się całymi rodzinami i paczką znajomych, w końcu miłość niejedno ma imię. Do zobaczenia 14 lutego na lodowisku Helena!