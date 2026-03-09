Wąż jednak się wyślizgnął

Dyżurny policji powiadomił Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w Elblągu o tym, że podczas podejmowanej interwencji wraz z lekarzem weterynarii, znajdujący się w łazience jednego z mieszkań wąż zbożowy nie został odłowiony.

Miał go przejąć (jak podawaliśmy wcześniej) lekarz weterynarii, jednak jak ustalono, wąż nie został odłowiony, ponieważ miał wpełznąć z powrotem do odpływu.

Najprawdopodobniej wąż uciekł wcześniej hodowcy i przedostał się kanałem wentylacyjnym bądź odpływem z innego mieszkania. Wąż zbożowy nie jest jadowity, nie jest groźny, przez co często jest wybierany do hodowli domowej. Znany jest z ucieczek z terrarium.

O sytuacji tej powiadomiono też Spółdzielnię Mieszkaniową Sielanka, która zarządza budynkiem. Do mieszkańców trafiły już ulotki informacyjno-ostrzegawcze, a także sprawdzane są pomieszczenia wspólnego użytkowania.