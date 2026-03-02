UWAGA!

Wejściówki na galę Nagród Prezydenta Elbląga. A po gali pokaz multimedialny

8 marca o godz. 17 w Teatrze im. Aleksandra Sewruka odbędzie się coroczna gala Nagród Prezydenta Elbląga. Od poniedziałku, 2 marca, dostępne są bezpłatne wejściówki na to wydarzenie.

Bezpłatne wejściówki dostępne są w Urzędzie Miejskim (ul. Łączności 1, recepcja) w godz. 7.30-15.30 (poniedziałek, środa, czwartek), 7.30-16.30 (wtorek), 7:30-14:30 (piątek), a także w Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25) od pon. do piątku w godz. 7.30-18.

 

- Liczba miejsc jest ograniczona. Wejściówki wydawane do wyczerpania zapasów – informują władze miasta.

Po Gali zaplanowano pokaz multimedialny z okazji inauguracji 780-lecia nadania Elblągowi praw miejskich. Rozpocznie się o godz. 19 na Placu Kazimierza Jagiellończyka. Pokaz uświetni koncert didżeja Matta Bukovskiego.

