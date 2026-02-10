Weź udział w Festiwalu FolkON i pofolkuj swój region!

Już 24 lutego w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbędzie się Festiwal FolkON! – jednodniowe, otwarte wydarzenie dla dzieci i młodzieży, będące finałem projektu „Pofolkuj swój region!”. Festiwal połączy edukację regionalną, nowe technologie, rękodzieło oraz twórczą zabawę, pokazując, że kultura ludowa może być inspirująca, nowoczesna i bliska młodemu pokoleniu.

W programie Festiwalu FolkON! znajdą się m.in.: konferencja poświęcona regionowi i współczesnym formom kultury ludowej, zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem nowych technologii, warsztaty rękodzielnicze, gry i zabawy inspirowane folklorem, wystawy multimedialne, fotobudka i studio wspomnień, szarady ludowe z nagrodami – teleturnieje nawiązujące do kultury ludowej, prezentacje Folk Kapsuł, Strefa relaksu, Strefa smaku

oraz występy artystyczne.

Festiwal ma charakter edukacyjno-rozrywkowy i skierowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, a także do nauczycieli, animatorów kultury i wszystkich zainteresowanych nowoczesnym podejściem do dziedzictwa regionalnego.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy z ustaleniem godzin: (55) 611 20 89/ marta.derlukiewicz@swiatowid.elblag.pl



