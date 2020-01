Weź udział w spotkaniu o projektach unijnych

Elbląski Park Technologiczny zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące projektów unijnych i konkursów na rok 2020 dla firm. Odbędzie się ono 21 stycznia o godz. 9 w Elbląskim Parku Technologicznym.

W jaki sposób można uzyskać pieniądze na rozwój firmy, eksport i promocję, opracowanie innowacji i projekty badawcze? Jak sfinansować zakup sprzętu, maszyn, oprogramowania? Co kryje się pod pojęciem innowacji?

Na te i wiele innych pytań odpowiemy na konkretnych, wziętych z praktyki przykładach na najbliższym elbląskim spotkaniu pn. "Śniadanie z Funduszami Europejskimi na 2020 rok" już 21 stycznia o godz. 9 w Elbląskim Parku Technologicznym.

Spotkanie skierowane jest do firm z sektora małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Opowiemy o ciekawych projektach naszych klientów, przedstawimy nowe konkursy, podpowiemy jak otrzymać dofinansowanie i odpowiemy na pytania uczestników.

W związku z kończącym się budżetem UE oraz wysoką alokacją środków unijnych w konkursach skierowanych dla przedsiębiorców w bieżącym roku, zachęcamy do wzięcia udział w spotkaniu i konsultacjach.



Agenda spotkania

9:00-9:30 - Rejestracja uczestników

9:30 - 10:30 - BLOK I: "Praktycznie o funduszach unijnych na 2020 rok" - prowadzi Prezes Zarządu Grantery, Karol Bober, ekspert z 17-letnim doświadczeniem w funduszach unijnych

10:30 - 11:00 - BLOK II: Doświadczenia firm, które uzyskały dotację unijną

11:00 - 12:00 - BLOK III: Pytania i odpowiedzi do ekspertów Grantery, networking przy poczęstunku w formie szwedzkiego stołu

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie jest bezpłatne.

Aby wziąć udział w spotkaniu, zarejestruj się.

Link wydarzenia na Facebooku.

