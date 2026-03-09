Widoki na nową ścieżkę w 2027 roku

Czy dzieje się coś w sprawie przebudowy ścieżki rowerowej przy Fromborskiej? Minął rok od wyboru wykonawcy dokumentacji – pyta nasz Czytelnik. Sprawdziliśmy.

Odcinek ścieżki dla pieszych i rowerzystów między ul. Ogólną i Okrężną to chodnik z linią oddzielającą pieszych od rowerzystów, jego nawierzchnia pozostawia wiele do życzenia. W 2025 roku władze miasta wybrały wykonawcę dokumentacji przebudowy tego odcinka, mają też zgodę na rozpoczęcie prac. Miały być przeprowadzone w 2026 roku i kosztować ok. 1 mln zł i właśnie o to pyta Czytelnik.

Sprawdziliśmy, na jakim etapie jest ta inwestycja.

- W roku 2025 wykonano dokumentację projektową dla zadania pod nazwą: "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Fromborskiej od ul. Ogólnej do ul. Okrężnej" oraz uzyskano zgodę realizacyjną. Część zaplanowanych zadań została zrealizowana – w ubiegłym roku wykonany został chodnik wzdłuż ul. Okrężnej na odcinku od Fromborskiej do Nowogródzkiej – informuje w odpowiedzi Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego Biura Prezydenta Elbląga. - Co do rozbudowy ścieżki rowerowej - z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków stanowiących wkład własny Gminy Miasta Elbląg zadanie to zostało wstępnie zaplanowane do ubiegania się o środki zewnętrzne w konkursie na rok 2027 z rozpoczęciem jego realizacji.

Władze miasta dodają, że w 2026 roku zostanie wykonany za to kolejny fragment chodnika od ulicy Nowogródzkiej do ul. Fromborskiej, będący alternatywnym dojściem do istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej.