Widoki na nową ścieżkę w 2027 roku

 Elbląg, Widoki na nową ścieżkę w 2027 roku
(fot. Mikołaj Sobczak, archiwum portEl.pl)

Czy dzieje się coś w sprawie przebudowy ścieżki rowerowej przy Fromborskiej? Minął rok od wyboru wykonawcy dokumentacji – pyta nasz Czytelnik. Sprawdziliśmy.

Odcinek ścieżki dla pieszych i rowerzystów między ul. Ogólną i Okrężną to chodnik z linią oddzielającą pieszych od rowerzystów, jego nawierzchnia pozostawia wiele do życzenia. W 2025 roku władze miasta wybrały wykonawcę dokumentacji przebudowy tego odcinka, mają też zgodę na rozpoczęcie prac. Miały być przeprowadzone w 2026 roku i kosztować ok. 1 mln zł i właśnie o to pyta Czytelnik.

Sprawdziliśmy, na jakim etapie jest ta inwestycja.

- W roku 2025 wykonano dokumentację projektową dla zadania pod nazwą: "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Fromborskiej od ul. Ogólnej do ul. Okrężnej" oraz uzyskano zgodę realizacyjną. Część zaplanowanych zadań została zrealizowana – w ubiegłym roku wykonany został chodnik wzdłuż ul. Okrężnej na odcinku od Fromborskiej do Nowogródzkiej – informuje w odpowiedzi Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego Biura Prezydenta Elbląga. - Co do rozbudowy ścieżki rowerowej - z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków stanowiących wkład własny Gminy Miasta Elbląg zadanie to zostało wstępnie zaplanowane do ubiegania się o środki zewnętrzne w konkursie na rok 2027 z rozpoczęciem jego realizacji.

Władze miasta dodają, że w 2026 roku zostanie wykonany za to kolejny fragment chodnika od ulicy Nowogródzkiej do ul. Fromborskiej, będący alternatywnym dojściem do istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej.

RG

  • czyli nigdy... cóż szkodzi porobić jakieś śmieszne wizualizacje protu, ścieżki czy stadionu na krakusa. Ludzie po paru latach i tak zapomną.
  • Zapytajcie wykonawcę a nie portEl ?
  • Dlaczego dzielicie ludzi takimi informacjami, pytanie do wykonawcy a nie tu.
  • Nie wiem czy są, ale informacje o tym kto zlecił, kto wykonał i ile kosztowało wykonanie dokumentacji powinno być jawne od A do Z. Jeśli dokumentacja została wykonana, a później w wyniku jakikolwiek zdarzeń jest nieużyteczna, nie została wykorzystana lub przepadła, odpowiednie osoby powinny być pociągnięte do odpowiedzialności służbowej, finansowej a może nawet karnej. Obecnie robienie projektów, dokumentacji albo przetargów w Polsce wygląda jak maszynka do robienia pieniędzy na mniej lub bardziej lokalnych szczeblach.
    banda_złodziejaszków(2026-03-09)
  • Tylko nie dzielcie tej ścieżki na kostkę i asfalt. Najlepsza ścieżka jaka jest w Elblągu to Krasy Las. Tam jakoś nie trzeba pokazywać użytkownikom jak z niej korzystać. Szerokość ponad 3 metry. Szkoda że na odcinku do remontu posadzono piękne dęby kolumnowe tak blisko ścieżki. Co do projektu to nie rozumiem konieczności jego wykonania. Skoro mówimy o poszerzeniu tego co jest o około metra plus wymiana konstrukcji. Robota na 3 miesiące dla dobrego wykonawcy i po sprawie. Życia nam zabranie na takie budowanie. Życzę miłego dnia.
    Drogowiec.(2026-03-09)
  • @ricky - a czy ty człowieku / bez zajrzenia do Internetu / potrafisz wbić gwóźdż w deskę?
  • @banda_złodziejaszków - A na wyższych szczeblach? Kto zapłaci lub chociaż poniesie odpowiedzialność za elektrownię ostrołęcką, budowę fabryki Izery i przekop?
  • Niech istniejące doprowadzą do stanu używalności. Dziury, doliny, studzienki wzdłuż Grunwaldzkiej, Hetmańskiej i Dąbka. A na lotniczej i w/w piach, piach, suchy piach.
    Maanam(2026-03-09)
