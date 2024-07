Więcej imprez, więcej wydatków

300 tysięcy złotych kosztowało będzie budżet miasta poszerzenie letniej oferty imprez. Pieniądze na ten cel rozporządzeniem prezydenta Elbląga przesunięto z rezerwy ogólnej.

Dni Morza (20-21 lipiec) oraz Lato z Radiem i TVP (27 lipiec) to nowe pozycje w tegorocznej, letniej ramówce imprez miejskich. Ratusz zapowiada również uatrakcyjnienie formuły Elbląskiego Święta Chleba. Szczegółów jeszcze nie znamy. Wiadomo już, że poszerzenie letniej oferty eventów będzie kosztowało budżet miejski 300 tys. zł.

3 lipca prezydent Elbląga Michał Missan wydał rozporządzenie, które rozdysponowuje na ten cel pieniądze z rezerwy ogólnej. Joanna Urbaniak, rzeczniczka prasowa prezydenta Elbląga podkreśla, że to mieszkańcy sygnalizowali, by latem w Elblągu było więcej imprez.

- Zgłaszali potrzebę zwiększenia, bądź poszerzenia oferty imprez w mieście. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, także dążąc do ożywienia gospodarczego i turystycznego, szczególnie w okresie letnim, przygotowaliśmy w tym roku bogatszą ofertę dla mieszkańców oraz turystów. Wzbogaciliśmy program Dni Elbląga, które odbyły się na rozpoczęcie wakacji. Spotkało się to z bardzo pozytywnym odbiorem mieszkańców i turystów. Wprowadzone zostały również nowe eventy: Dni Morza, czy Lato z Radiem i TVP. Na pewno wiele atrakcji czekać będzie również podczas Elbląskiego Święta Chleba, którego formuła również zostanie rozszerzona. To oczywiście generuje wyższe koszty, w związku z tym zwiększenia w budżetach Departamentu Promocji i Turystyki oraz MOSiR – wyjaśnia Joanna Urbaniak.

200 tys. zł z rezerwy ogólnej trafi do Departamentu Promocji i Turystyki na koncerty, zapewnienie bezpieczeństwa, usługi utrzymania czystości i zabezpieczenia sanitariatów, jak również zapewnienie atrakcji podczas miejskich imprez, 100 tys. zł otrzyma Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na ich obsługę scenograficzną.