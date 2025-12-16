Więcej patroli oraz kontroli

Więcej patroli policji na dworcach i w rejonach marketów oraz w miejscach sprzedaży materiałów pirotechnicznych – między innymi takie działania mają podjąć służby, by zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo w okresie świątecznym.

O bezpieczeństwie mieszkańców Elbląga w okresie świątecznym i podczas miejskiego Sylwestra, który ma się odbyć na starówce (szczegółów programu miasto jeszcze nie podało) dyskutowano m.in. we wtorek (16 grudnia) na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych. W tym okresie elbląskich policjantów mają wspierać m.in. funkcjonariusze z Olsztyna.

- Co roku przy działaniach świąteczno-noworocznych jesteśmy przygotowani i mamy zwiększone siły do działania. Wspomaga nas Oddział Prewencji Policji w Olsztynie, zarówno przy imprezie noworocznej, jak i w codziennej służbie w tym okresie - mówił podinsp. Zbigniew Przyborowski, zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu.

Na ulicach Elbląga ma być więcej patroli.

- Będą w obrębie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, na dworcach kolejowych i autobusowych, w miejscach zwiększonego ruchu osobowego, w środkach komunikacji zbiorowej. Oczywiście podejmowane będą też działania w zakresie przepisów związanych z postępowaniem z materiałami pirotechnicznych. Zwracamy również uwagę na kradzieże pojazdów, ponieważ mamy bardzo dużo ich nasilenie w tym czasie świątecznym i przedświątecznym – mówił podinsp. Zbigniew Przyborowski.

Przypomnijmy, że do 28 lutego 2026 roku na wybranych liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe Trzeci obowiązuje trzeci stopień zagrożenia terrorystycznego CHARLIE. Oznacza to m.in, że należy zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia - nietypowo zachowujące się osoby, pozostawione bez opieki pakunki, torby lub plecaki, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc potencjalnie narażonych na akty dywersji.

Jak podkreślił Mariusz Grudziński z Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w Elblągu w Elblągu nie było do tej pory niebezpiecznych zdarzeń w obrębie infrastruktury kolejowej.