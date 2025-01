Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni ma nowego dowódcę

W czwartek (30 stycznia) odbyło się uroczyste powitanie w Elblągu nowego dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego gen. broni Dariusza Parylaka. Zdjęcia.

Generał Dariusz Parylak objął dowodzenie korpusem 21 listopada 2024 roku, stając się bezpośrednim przełożonym dowódcy Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód. Jego czwartkowy pobyt w Dowództwie Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód to pierwsza oficjalna wizyta w Elblągu od momentu objęcia dowodzenia.

- Pierwszy miesiąc poświęciłem na zapoznanie się ze środowiskiem, wewnętrznym zadaniami i liniami operacyjnymi, które stoją przed korpusem i jego jednostkami. Styczeń to czas, w którym postanowiłem zapoznać się już na miejscu z tym, co faktycznie na co dzień robimy w korpusie – mówił gen. Dariusz Parylak, podczas krótkiego spotkania z prasą.

Pytany o zagrożenia dla rejonu Warmii i Mazur w związku z wojną w Ukrainie, podkreślił, że wojsko cały czas kontroluje sytuację i na razie nie ma powodu do niepokoju.

- Zagrożenia, które monitorujemy od kilkunastu miesięcy, są na tym samym poziomie. Są obserwowane, są monitorowane i na razie nie widzę żadnych powodów do jakiegokolwiek niepokoju. Dlaczego? Dlatego, że widzę jak szkolą się moi żołnierze, jak realizują zadania. Myślę, że to sprawia, iż sytuacja utrzymuje się na porównywalnym poziomie – zaznaczył gen. Dariusz Parylak.

Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni został utworzony 18 września 1999 roku w Szczecinie, który stał się jego kwaterą główną. Jest to międzynarodowy wyższy związek taktyczny Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, składający się z formacji stacjonujących na terenie Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.