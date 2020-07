Wielu chętnych, by głosować

Dwa razy więcej wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania i 50 procent więcej osób, które dopisały się do spisu wyborców - to dane na dzisiaj z Urzędu Miejskiego w Elblągu. Zainteresowanie głosowaniem w drugiej turze wyborów prezydenckich jest bardzo duże.

Pomimo wakacji elblążanie, jak i odwiedzający nas goście z innych części kraju, chcą spełnić obywatelski obowiązek i zagłosować w II turze wyborów prezydenckich. Świadczy o tym jeszcze większe niż przed pierwszą turą zainteresowanie zaświadczeniami o prawie do głosowania, dopisywanie do spisu wyborców, czy wnioski dotyczące głosowania korespondencyjnego - informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu. Przed pierwszą turą wydano 540 zaświadczeń o prawie do głosowania, natomiast na dziś (dane z godz. 9) wydano już 1181 takich zaświadczeń. Do spisu wyborców przed pierwszą turą dopisały się 983 osoby, a do dzisiaj rana zrobiło to już 1480 osób. W pierwszej turze chęć głosowania korespondencyjnego zgłosiło 345 osób, natomiast jak dotąd przed drugą turą zgłosiły się już 394 osoby, chcące głosować z takiej możliwości. - I jeszcze głosowanie przez pełnomocnika, przed pierwszą turą chęć głosowania przez pełnomocnika zgłosiło 29 osób, a na dziś jest to już 46 chętnych - dodaje Łukasz Mierzejewski. Warto zapoznać się też z innym szczegółowymi informacjami: II tura wyborów - ważny komunikat

Urząd Miejski w Elblągu