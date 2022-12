Wjechał ciężarówką do rowu

W miejscowości Nowe Pole (przy trasie S7 na wysokości Nowej Holandii) samochód ciężarowy wjechał do rowu. Droga jest całkowicie zablokowana, nikomu nic się nie stało. Policjanci apelują o ostrożność.

Do zdarzenia doszło dzisiaj (15 grudnia) około godz. 8 w miejscowości Nowe Pole (łącznik dojazdowy do trasy S7). 33-letni kierowca samochodu ciężarowego z naczepą, przewożącą deski, wjechał do rowu. Nikomu nic się nie stało, kierowca był trzeźwy.

Droga dojazdowa do trasy S7 jest zablokowana. Usuwanie pojazdu może potrwać kilka godzin. Policja apeluje do kierowców jadący trasą S7 o wolniejszą jazdę.