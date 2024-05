Wjechała pod prąd na S7, zderzyła się z innym autem

W piątek około godziny 15 doszło do zdarzenia drogowego. Na drodze S7 zderzyły się dwa auta, jedno z nich jechało pod prąd. Zobacz zdjęcia.

Do tej niecodziennej sytuacji doszło na drodze S7 w kierunku Warszawy przy węźle Elbląg-Południe. Jak informuje policja, 82-letnia kobieta wjechała osobowym citroenem na drogę S7... pod prąd. Od razu zorientowała się co zrobiła i postanowiła zawrócić co zgodnie z prawem (art. 22 prawa o ruchu drogowym) jest zabronione. Ten manewr się jej jednak nie udał i auto zderzyło się z prawidłowo jadącym samochodem.

Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierująca citroenem została ukarana mandatem w wysokości 1500 zł i 10 punktami karnymi.