Wojsko zestrzeliło drony. „To akt agresji”

W wyniku dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron. Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli – informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

„Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów” – informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Zapewnia, że monitoruje sytuację, a „ polskie i sojusznicze siły i środki pozostają w pełnej gotowości do dalszej działalności.”

Sztab Generalny Wojska Polskiego zaapelował do mieszkańców, by w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie zbliżać się do nich, nie dotykać, ani ich nie przenosić. „Takie elementu mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie” – informuje wojsko. Dronów miało być kilkanaście.

Po naruszeniu przestrzeni powietrznej zapadła decyzja o tymczasowym zamknięciu czterech lotnisk – Warszawa Okęcie, Modlin, Rzeszów-Jasionka i Lublin. Wiadomość podała Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA). Jako powód podała "nieplanowaną działalność militarną mającej związek z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa".

"W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej Komendant Główny Policji ogłosił alarm dla jednostek policji garnizonów podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. Wszystkie jednostki Policji są w pełnej gotowości z Wojskiem Polskim i innymi służbami" - podkreśliła policja

Dodajmy, że właśnie dzisiaj rozpoczęły się manewry wojskowe Zapad, przeprowadzone na Białorusi, blisko polskiej granicy przez wojska rosyjskie i białoruskie. We wtorek premier RP ogłosił, że nasz kraj zamyka na czas tych ćwiczeń przejścia graniczne z Białorusią.