Miasto Seniorów

Rozpoczęły się kolejne Elbląskie Dni Seniora. Zobacz zdjęcia z przemarszu ulicami miasta inaugurującego wydarzenie.

- Nastrój na początku Elbląskich Dni Seniora jest super, jest pogoda, jest uśmiech, jest radość, mało tego, później śpiewam z zespołem Seniority. Potańczyłabym jeszcze, ale zdrowie jest trochę nie takie. W marszu idę dopiero drugi raz, ale teraz będę chodzić dopóki mi zdrowie pozwoli. Należę do Uniwersytetu III Wieku. Podczas Dni Seniora zamierzam skorzystać z czego się tylko da, jest przygotowanych sporo atrakcji. Czego brakuje seniorom w Elblągu? Dancingów dla dorosłych. Kluby Seniora natomiast działają i korzystamy, z czego się da – mówi pani Elżbieta.

- Przyszłam tu do towarzystwa z siostrą i jest super – dodaje towarzysząca jej pani Barbara.

Fot. Anna Dembińska

W kolorowym pochodzie seniorów nie mogło zabraknąć haseł: "Lata uczą nas więcej niż książki", "Wiek się nie liczy, a uśmiech się liczy", "Senior młody duchem", "Kocham życie - miłość nie zna wieku", "Uśmiech to nasza wizytówka" - to kilka myśli z transparentów przyniesionych przez członków Klubu Seniora ECUS.

- Jest tu naprawdę pięknie. Jestem na Dniach Seniora pierwszy raz, mieszkamy z żoną Gabrielą w tym mieście od dwóch lat. Przenieśliśmy się z Ełku, nasza córka mieszka w Elblągu od 20 lat. Wdrażam się w tą wspólnotę senioralną, należę do Uniwersytetu III Wieku. Chciałbym spróbować po kolei z wszystkiego, co jest tu oferowane. W Elblągu dla nas wszystko jest fajne, mieszkamy praktycznie w centrum, wszystko mamy na miejscu i bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy – mówi Stanisław Krajanowski.

Dodajmy, że dziś Elbląg dołączył do programu Gmina Przyjazna Seniorom związanego z funkcjonowaniem Ogólnopolskiej Karty Seniora. Wyróżnienie wręczył Ambasador Sportu oraz Zdrowego i Aktywnego Stylu Życia „Głosu Seniora” dr Marek Pilch. Karty Seniora od 9 września będzie przekazywać ECUS, mogą je otrzymać osoby od 60. roku życia. Upoważniają do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, instytucjach kultury etc.

W programie Elbląskich Dni Seniora zaplanowano koncerty, zajęcia sportowe, wykłady, spacery, warsztaty, spektakle i jeszcze więcej. Harmonogram wydarzeń jest dostępny tutaj.